У Кирилла решили, что православный мир не признал ПЦУ

Митрополит Епифаний / president.gov.ua

Против создания Православной церкви Украины однозначно высказались Сербская и Польская православная церкви.

По мнению главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимира Легойды, это дает основание говорить о том, что православные церкви отказались признавать итоги собора в Киеве, где был избран руководитель новой украинской церкви

"Многие говорят: почему другие не высказываются?" - заметил он, добавив, что другие не высказываются и в поддержку Константинополя, и это тоже "немаловажный факт", потому что если бы была поддержка, высказались бы.

"Этого новоявленного предстоятеля новоявленной церкви украинской, Епифания, его ведь никто не поздравил из глав поместных Церквей, а церковный протокол такого двухнедельного молчания не предполагает", - подчеркнул он в эфире телеканала Россия-24.

Напомним, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января 2019 года Епифаний получил томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.