В Госдепе США выразили поддержку автокефалии украинской церкви

Майк Помпео / Reuters

Госсекретарь и глава Госдепа США Майкл Помпео выразил поддержку Украине по факту создания единой поместной Православной церкви.

Соответствующая информация была опубликована в официальном пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства от 10 января.

По словам Помпео, США поддерживают религиозную свободу, а также право членов религиозных групп на практикование своей религии без внешнего вмешательства.

Читайте также"Инструмент давления": в РФ закатили истерику после заявления Помпео о помощи Украине"Мы приветствуем заявление митрополита Епифания о том, что Православная церковь Украины является открытой для всех православных, и поощряем распространение правительством и церковными иерархами идеи терпимости и уважения к свободе членов всех религиозных объединений исповедовать религию так, как они считают нужным", − цитируют в Госдепе Помпео.

Напомним, ранее госскекретарь Помпео провел телефонную беседу с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.