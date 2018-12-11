Помпео и Песков устроили перепалку из-за российских бомбардировщиков

Майк Помпео / Reuters

Правительства РФ и Венесуэлы занимаются "разбазариванием государственных средств", пока их народы страдают.

Об этом в своем микроблоге в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео, комментируя информацию о прибытии в Венесуэлу российских бомбардировщиков.

"Российское правительство отправило бомбардировщики через полмира в Венесулу. Народы России и Венесуэлы должны видеть, как дело обстоит на самом деле: два коррумпированных правительства разбазаривают деньги общества и ущемляют свободу и независимость, пока их люди страдают", – написал Помпео.

#Russia's government has sent bombers halfway around the world to #Venezuela. The Russian and Venezuelan people should see this for what it is: two corrupt governments squandering public funds, and squelching liberty and freedom while their people suffer. pic.twitter.com/bCBGbGtaHT — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 11, 2018

Читайте такжеРоссию напугали военные планы США и ПольшиВ ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео о "разбазаривании" Россией и Венесуэлой государственных средств, заявил, что такие заявления неуместны.

"Что касается разбазаривания средств, мы с этим не согласны. Тем более делать такие заявления стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку, тоже, наверное, не совсем уместно", - сказал Песков.

Как сообщалось ранее, в Германии обнаружили удостоверение Штази на имя Путина.