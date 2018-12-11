В Германии обнаружили удостоверение Штази на имя Путина

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Отдел по работе с архивами Министерства госбезопасности бывшего ГДР (Штази) обнаружил служебное удостоверение, выданное в 1985 году на имя действующего президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает Bild, удостоверение на имя майора Путина было выдано 31 декабря и продлевалось ежеквартально - до 1989-го.

По словам руководителя отдела по работе с архивами Конрада Фельбера, с этим документом работавший тогда в дрезденском подразделении КГБ Путин мог беспрепятственно посещать в офисы органов госбезопасности ГДР и не должен был никому выдавать того, что работал на советскую спецслужбу.

Путин с 1985 по 1990 год работал в представительстве КГБ в Дрездене.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в то время (во времена СССР) КГБ и Штази были партнерскими службами: "Поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями".

Министерство государственной безопасности ГДР (неофициально сокр. Штази) - тайная полиция, контрразведывательный и разведывательный госорган ГДР. При Штази действовало Представительство КГБ СССР (в\ч пп 62504, дислокация - Берлин-Карлсхорст). Вплоть до 1990 года министерство плотно сотрудничало с КГБ. Например, КГБ приглашал агентов ГДР завести оперативные базы в Москве и Ленинграде для слежки за немецкими туристами.