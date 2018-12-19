Госсекретарь Помпео и Епифаний провели телефонную беседу: стало известно содержание

Майк Помпео / Reuters

Государственный секретарь США Майкл Помпео в телефонном режиме побеседовал с митрополитом Епифанием − недавно избранным предстоятелем Православной церкви Украины.

Соответствующее сообщение опубликовал заместитель представителя Госдепа США Роберта Палладино. Согласно обнародованным данным, Помпео особо подчеркнул поддержку США свободы вероисповедания и суверенитета граждан Украины.

Госсекретарь США призвал уважать "возможность всех украинцев исповедовать (религию- "Главред") по своему выбору".

митрополит Епифаний / Reuters

Напомним, ранее сообщалось о том, что Епифаний прокомментировал сведения о захвате храмов УПЦ (МП), а также рассказал о том, в какой мере ПЦУ будет зависеть от Константинополя.