Митрополит Епифаний объяснил, в какой мере украинская церковь будет зависеть от Константинополя

митрополит Епифаний / "Радио Свобода"

Сразу после того, как будет получен томоса об автокефалии, Православная церковь Украины станет полностью самоуправляемой и ни в малейшей степени не будет зависеть от Вселенского патриархата.

Такое мнение высказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, выступая в эфире одного из украинских телеканалов.

"Сейчас мы слышим, что это не будет полноценной автокефалией, что эта церковь будет в подчинении Константинополя, но это неправда. Ибо, как вы слышали, после избрания нового предстоятеля, его имя, то есть, мое имя уже было в диптихе провозглашено на Фанаре. Это означает, что мы занимаем почетное, хотя последнее, пятнадцатое место в диптихе, а это означает, что мы будем независимой полноценной автокефальной церковью. Если говорить, что мы будем в составе Константинополя, то это неправда", — подчеркнул иерарх.

Напомним, ранее митрополит Епифаний прокомментировал сведения о захвате храмов УПЦ (МП).