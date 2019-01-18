В РПЦ собрались освятить на Крещение все океаны мира

Священники РПЦ освятят океаны / "Православие"

В Русской православной церкви заявили о намерении освятить на Крещение воды четырех океанов мира.

Как сообщает Интерфакс, иерархи РПЦ собрались 19 января ежегодно освящать воду не только в храмах, но и в открытых водоемах.

Отмечается, что Северный Ледовитый океан будет освящен в поселке Тикси в Якутии, на берегу Моря Лаптевых. К Атлантическому наведается община русского прихода в Рейкьявике в Исландии во главе с настоятелем местного прихода священником Тимофеем Золотуским. Индийский торжественно освятят в районе Персидского залива, в Объединенных Арабских Эмиратах, где есть община РПЦ. Представители РПЦ придут к водам Тихого океана на берегу Сиамского залива в Таиланде, в бухте Новик в Приморье в Японском море и в бухте Гертнера Магаданской области в Охотском море.

Как известно, 19 января православные христиане вспоминают Крещение Иисуса Христа в реке Иордан и верят в то, что вода в водоемах в этот день является целебной.

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