Взрыв в Магнитогорске: экс-депутат Госдумы рассказал о кремлевской террористической организации

22 января 2019, 22:30

В Магнитогорске теракт устроили не боевики ИГИЛ, утверждает российский оппозиционер.

Константин Боровой полагает, что в Магнитогорске взрыв в доме устроила кремлевская террористическая организация
В Магнитогорске взрыв в доме устроила кремлевская террористическая организация, полагает Константин Боровой / GettyImages

Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой считает, что взрыв в многоэтажном доме в российском Магнитогорске был не террористическим актом "Исламского государства" (ИГИЛ), а терактом кремлевской террористической организации.

Есть очень много признаков того, что в Магнитогорске боевиками управляли спецслужбы России, рассказал эксперт в интервью журналисту Александру Сотнику, опубликованном на YouTube-канале Sotnik-TV.

По словам собеседника, в городе теракт был нужен для того, чтобы поднять рейтинг президента РФ Владимира Путина.

"Очень много признаков того, что боевики управлялись спецслужбами. Во всяком случае, спецслужбы не отрицают того, что они знали о существовании этих групп…", — отметил политик.

"Они ими просто управляли, и этому тоже очень много свидетельств, и это, конечно, был не террористический акт ИГИЛ… или какой-то любой другой террористической организации, это был террористический акт кремлевской террористической организации, который как раз и нужен был для того, чтобы поднять рейтинг Путина, падающий рейтинг Путина, как это эффективно сработало в 99-м году, когда у него был нулевой рейтинг", — добавил Боровой.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд, сначала стало известно о трех погибших, а позже появилась информация о 39 жертвах. Из-под завалов достали выжившего младенца.

Основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа. В Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации.

Потом ряд российских СМИ, ссылаясь на источники, писали, что взрыв в доме был терактом. В январе 2019 года появилась информация, что в Магнитогорске взрыв в жилом доме устроили боевики ИГИЛ.

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Россия теракт Кремль ИГИЛ Владимир Путин Константин Боровой Магнитогорск
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