Из Третьяковской галереи средь бела дня украли знаменитую картину Куинджи с Крымом

Архип Куинджи. "Ай-Петри. Крым" / Wikimedia

Из Третьяковской галереи в Москве похитили картину художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".

Об этом сообщает ТАСС.

Неизвестный под видом музейного работника достал картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" из рамы и скрылся.

Полиция перекрыла выходы и досматривает людей. В самой галерее сообщения о краже картины пока не комментируют.

Картина "Ай-Петри. Крым" обычно хранится в Русском музее Санкт-Петербурга, в Москву ее привезли на выставку. Работа датируется 1890-ми годами. Полотно размером 39 на 53 см выполнено маслом на бумаге и холсте. Страховая стоимость картины оценивается в 12 млн руб. (около 5 млн грн).

Мастер пейзажной живописи Архип Куинджи родился в 1842 году в селе Карасу под Мариуполем. Выставка Куинджи открылась в Третьяковской галерее в воскресенье 27 января, в годовщину его дня рождения.

Ранее сообщалось, что экс-министр экологии и природных ресурсов и кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко, хваставшийся "добычей" бесплатных шапок на экономическом форуме в Швейцарии, прихватил с собой также восемь коробок конфет.