Появилась свежая информация по ЧП на админгранице с Крымом

КПП на админгранице с аннексированным Крымом / УНИАН

Украинская сторона в воскресенье, 27 января, возобновила движение транспорта через КПП "Каланчак - один из двух пунктов пропуска на админгранице границе с аннексированным Крымом, где накануне произошел технический сбой.

Об сообщает ТАСС со ссылкой на источник в "силовых структурах" полуострова.

"Украинская сторона возобновила пропуск транспорта через свой пункт "Каланчак" (с российской стороны "Армянск"), пункт пропуска "Чаплинка" (с российской стороны "Перекоп") пока не запущен", - сказал собеседник агентства.

"Российские" пункты пропуска, по его словам, работают в штатном режиме.

Ранее два из трех пунктов пропуска на админгранице с оккупированным полуостровом приостановили оформление автотранспорта из-за технических проблем.