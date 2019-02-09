Польша позвала в гости Путина

9 февраля 2019, 12:11

Позже польский лидер Анджей Дуда, как организатор мероприятий, определится с составом гостей.

Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин / УНИАН

МИД Польши рекомендовал властям страны пригласить президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-летия с начала Второй мировой войны.

Об этом заявил замглавы МИД Бартош Чихоцкий в эфире радиостанции RMF 24.

"Да, конечно. Такой будет рекомендация МИД, когда канцелярия президента об этом спросит", - сказал Чихоцкий, комментируя вопрос, должна ли Польша приглашать Путина на церемонию.

Глава МИД Польши добавил, что позже польский лидер Анджей Дуда, как организатор мероприятий, определится с составом гостей.

Мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны, проходят ежегодно на полуострове Вестерплатте возле Гданьска, где утром 1 сентября 1939 года прогремели первые выстрелы войны.

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что размещение американских ядерных ракет на территории Польши будет иметь "исключительно положительный эффект" для всех стран Евросоюза.

"Все зависит от того, как Россия поведет себя в будущем и продолжит ли она свою агрессивную политику в области вооружений. Впрочем, в наших европейских интересах, чтобы на континенте были размещены американские войска и ракеты с ядерными боеголовками", - сказал он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Польша Владимир Путин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:13
Порошенко уличили во лжи насчет выигранного у "Би-би-си" суда
12:51
США отменят договор по ракетам, но нацеливать их будут не на РФ мнение
12:38
Три страны Европы запустили проект по Донбассу: выделили миллионы долларов Видео
12:34
Ракицкого распекли за "вражескую" зарплату в "Зените"
12:13
Алла Пугачева раскрыла важную деталь из личной жизни
12:11
Польша позвала в гости Путина
11:38
Боевики накрыли огнем позиции ВСУ
11:12
Оккупанты пришли в ярость из-за планов Украины пострелять из "Бука" возле Крыма
10:58
"Серый кардинал Европы": эксперт раскрыл стратегию России и США по Евросоюзу Видео
10:33
Трагедия на Днепропетровщине: при пожаре погибли три человека
10:11
Порошенко представит свою предвыборную программу из-за забора
09:43
Глава ОБСЕ отчитал Климкина за недопуск наблюдателей из РФ на выборы
09:35
Нацотбор на Евровидение-2019: песни участников первого полуфинала Видео
09:30
Экстрасенс спрогнозировал, когда и из-за чего рухнет Крымский мост Видео
09:25
Почему курс Украины в НАТО сегодня не имеет смысла мнение
09:19
"Он был такой...": Жириновский отреагировал на смерть Децла
09:05
У Путина в голове что-то страшное — американский капитан Видео
08:40
На Виннитчине в доме погибли две маленькие девочки
08:15
Курс валют в Украине: доллар и евро синхронно еще дальше откатились от психологических отметок Видео
08:01
Кремль поощряет массовые гонения на христиан мнение
07:50
Эксперт раскрыл, кому подражает Путин Видео
07:43
Порошенко погубят не конкуренты, а окончательный отрыв от реальности мнение
07:28
День стоматолога 2019: лучшие поздравления в прозе, стихах, смс и анимированных открытках Фото
07:25
Тука назвал возможные последствия обрушения Крымского моста Видео
07:14
Астролог назвал год, когда Украина станет членом НАТО
06:40
Успех пойдет по пятам: астролог рассказал, кому ловить удачу в феврале Видео
06:20
Как делать сырники: простые рецепты сырников Видео
05:52
Россия завоевывает Африку
05:51
Прикольные картинки-пожелания с выздоровлением – анимированные открытки "Выздоравливай" и не только Фото
05:33
Новое избиение подростка: на Львовщине школьницы устроили экзекуцию над сверстницей Видео
05:17
Эпидемия кори: в Украине больных больше, чем во всей остальной Европе
05:02
"Попытка будет предпринята": в Москве подтвердили отправку наблюдателей в Украину Видео
04:50
Россия рискует потерять все деньги, вложенные в Венесуэлу
04:46
"Красивая и сексуальная": Оля Полякова покорила сеть стройными ногами
04:30
Между Украиной и Россией еще будет большая война — журналист Видео
04:27
День стриптиза: история праздника и самые известные стриптизерши Видео
04:11
ЦИК зарегистрировал "двойника" Тимошенко, Юлия требует от Порошенко его снять Видео
03:51
Украина должна стать страной иммигрантов – Neue Zürcher Zeitung
03:49
"Диалог со слушателем": Макс Барских представил новый альбом "7" Видео
03:35
Корейские ученые вычислили, сколько нужно спать, чтобы жить долго Видео
03:09
Еще одна жертва Новичка: СМИ рассказали, кого ГРУ травило до Скрипалей Видео
02:51
Украина застряла между комедией и трагедией – Forbes
02:30
Угроза девальвации: экономист рассказал, когда ждать ослабления гривны Видео
02:10
Горячо: Tayanna показала пикантные постельные фото
01:59
Отстранение Супрун и увольнение Аласании: эксперты объяснили причины
01:47
ЕС обещает защитить Украину от РФ во время выборов
01:40
"Сладкие мгновения с ребенком": экс-невеста Кличко попыталась реабилитироваться после обвинений Видео
01:24
В России КамАЗ с рабочими упал с обрыва, много жертв и пострадавших Видео
01:15
"От мороза до плюса": в Укргидрометцентре дали прогноз погоды для Киева на выходные Видео
00:52
В Симферополе намерены закрыть единственный православный храм
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться