Польша позвала в гости Путина

Президент РФ Владимир Путин / УНИАН

МИД Польши рекомендовал властям страны пригласить президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-летия с начала Второй мировой войны.

Об этом заявил замглавы МИД Бартош Чихоцкий в эфире радиостанции RMF 24.

"Да, конечно. Такой будет рекомендация МИД, когда канцелярия президента об этом спросит", - сказал Чихоцкий, комментируя вопрос, должна ли Польша приглашать Путина на церемонию.

Глава МИД Польши добавил, что позже польский лидер Анджей Дуда, как организатор мероприятий, определится с составом гостей.

Мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны, проходят ежегодно на полуострове Вестерплатте возле Гданьска, где утром 1 сентября 1939 года прогремели первые выстрелы войны.

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что размещение американских ядерных ракет на территории Польши будет иметь "исключительно положительный эффект" для всех стран Евросоюза.

"Все зависит от того, как Россия поведет себя в будущем и продолжит ли она свою агрессивную политику в области вооружений. Впрочем, в наших европейских интересах, чтобы на континенте были размещены американские войска и ракеты с ядерными боеголовками", - сказал он.