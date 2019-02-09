У Путина в голове что-то страшное — американский капитан

9 февраля 2019, 09:05

Президент РФ всегда имеет планы, полагает эксперт.

Капитан 1-го ранга ВМС США сказал, что у Владимира Путина в голове что-то страшное
У Владимира Путина в голове что-то страшное, сказал капитан 1-го ранга ВМС США / Reuters

Капитан 1-го ранга военно-морских сил США, бывший начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах считает, что у президента Российской Федерации Владимира Путина в голове что-то страшное.

Цель главы России понятна — не отпустить Украину далеко от себя, то есть в НАТО и Евросоюз, а методы для ее достижения меняются в зависимости от ситуации, рассказал эксперт в интервью Апострофу

По его словам, скорее всего, Донбасс так и останется на какое-то время кровоточащей раной, которую российский лидер будет использовать, — "вот не нравится ему что-то, и начинается фаза обострения на востоке Украины".

"Сложно сейчас представить, какие планы вынашивает Путин, и что у него происходит в голове, но, однозначно, что-то страшное. От человека, который у власти так долго и с такими полномочиями, можно ожидать всего", — заявил собеседник.

"Как Россия еще может дестабилизировать ситуацию в Украине? Она будет пытаться это делать не только в Украине. Недавно я был на съезде в одной из стран Балтии. У них тоже очень большая пятая колонна, и они очень внимательно следят за тем, что происходит в Украине", — добавил аналитик.

Читайте такжеПутин написал для Украины новую "пьесу"Американский капитан полагает, что у властей РФ есть много вариантов, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию в странах Балтии: это протесты на почве дискриминации русскоязычных или других вопросов, точечные теракты и так далее. 

"Путин не действует ситуативно… — он КГБшник (Комитете госбезопасности, действовал в  СССР — Ред.) и стратег. У него могут меняться или корректироваться планы, но они всегда есть. К примеру, когда они говорили, что вошли в Грузию спонтанно — это было вранье. Они вошли с колонами, с опорными пунктами — это спонтанно не сделаешь. Точно также с Крымом и Донбассом — такие вещи спонтанно не делаются…", — полагает аналитик.

Ранее российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов говорил, что открытая широкомасштабная операция страны против Украины возможна.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова. 

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

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Донбасс Россия Крым Владимир Путин Гарри Табах
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