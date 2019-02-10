Посол США в Германии осудил заигрывания Берлина и Москвы из-за Северного потока-2

Американский дипломат уверен, что с Россией нельзя заключать партнерские отношения / gosnovosti.com

Посол США в Германии Ричард Гренелл осудил роль Германии в строительстве Северного потока-2 и констатировал, что неразумно верить обещаниям Кремля после его агрессивных действий и нарушении договоренностей в связи с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"И администрация Обамы, и администрация Трампа в совокупности обнаружили более 30 нарушений (договора – ред.) со стороны России. Мы просим наших немецких партнеров усилить давление на Россию из-за этих нарушений. Если Германия действительно обеспокоена российским ядерным оружием, то не должна ли она отказаться от предоставления Москве большей власти путем покупки российского газа?", - цитирует немецкого чиновника издание Welt.

Читайте такжеПосол США в Германии Гренелл назвал причины строительства Северного потока-2Гренелл подчеркнул, что Германии не стоит надеяться в будущем на взаимовыгодное сотрудничество с Россией по Северному потоку-2. Он добавил, что под большим сомнением также находится вопрос транзита газа через Украину после запуска в работу нового газопровода.

"Они сбили пассажирский самолет, применили химическое оружие к противнику, захватили землю в Европе, и поведение России в Керченском проливе, где недавно были взяты в заложники 24 украинских солдата, которые все еще находятся в тюрьме, показывает, что это наивно. А Москва прекращала поставки газа зимой четыре раза за последние двенадцать лет", - констатировал дипломат.

Напомним, в середине января посол США в Германии Ричард Гренелл разослал немецким компаниям, участвующим в строительстве газопровода Северный поток-2, письма с угрозами санкций со стороны Вашингтона.

В свою очередь, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что у правительства Германии нет никаких юридических оснований мешать осуществлению проекта.