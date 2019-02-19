Агрессию Путина могут остановить только два фактора — политолог

Агрессию Владимира Путина могут остановить только два фактора, полагает эксперт / Reuters

Политолог Григорий Перепелица считает, что агрессию президента Российской Федерации Владимира Путина могут остановить только два фактора — падение экономики его страны и военное поражение.

Главу РФ только частично останавливают действия США, поэтому он продолжает войну, не отошел от своих целей и меняет методы, рассказал эксперт в эфире Радио Свобода.

По словам собеседника, стратегия российского лидера очень гибкая, в гибридной войне он действует в нескольких направлениях — Беларусь, Азовское море, Балтика, выборы во Франции, Германии, Brexit (выход Британии из ЕС), "везде сует свой нос".

"Он фактически "поджигает" Европу со многих сторон. И будет продолжать войну до тех пор, пока не будут контрмеры со стороны Запада настолько ощутимыми, что упадет его экономика", — заявил Перепелица.

Политолог подчеркнул, что российская экономика пока не падает и не собирается падать. "Стагнация, которая есть, вполне для Путина приемлема и для российского общества. И второе — военные потери, военное поражение. Только эти два фактора могут остановить Путина", — сказал аналитик.

Ранее главный редактор независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник говорил Главреду, что среднестатистический россиянин разлюбил Владимира Путина, любовь ушла и помидорчики увяли.