Стало известно, сколько немцев активно поддерживают строительство Северного потока-2

Северный поток 2 / "РИА Новости"

Больше половины людей, проживающих в Федеративной Республике Германия, поддерживают газпромовский проект − строительство газопровода Северный поток-2.

Соответствующие данные опубликовали представители социологического института YouGov, ссылаясь на результаты исследования, проведенного по заказу медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, сообщает Немецкая волна.

56% из числа опрошенных заявили о том, что считают строительство Северного потока-2 верным решением. 16% считают, что проект необходимо прекратить, а 27% − воздержались от оценок. Всего в опросе принимали участие 2058 человек.

Напомним, ранее австрийский канцлер объяснил, почему его страна хочет Северный поток-2, а позднее эксперт рассказал о том, как Трамп помог Путину со строительством Северного потока-2.