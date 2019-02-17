"Будет слишком поздно": депутат Бундестага озвучил последствия строительства Северного потока-2

17 февраля 2019, 18:01

Европарламентарий убежден, что газопровод сделает Европу зависимой от России.

Северный поток-2
Северный поток-2, по мнению депутата, приведет с необратимым последствиям / RT

Представитель фракции партии "Союз-90/зеленые" в Бундестаге Джем Оздемир в рамках Мюнхенской конференции заявил, что немецкое правительство должно было предпринимать жесткие шаги против агрессии президента России Владимира Путина, а не искать компромисс для строительства Северного потока-2.

"С одной стороны, это ведет к тому, что не делает легче жизнь Украине, с другой – это не очень дружественно в отношении Польши, балтийских стран", - цитирует политика Укринформ.

По словам Оздемира, канцлер Ангела Меркель должна была показать жесткую позицию Германии, чтобы всю серьезность намерений поняли в Москве.

"Когда "Северный поток-2" построят, будет слишком поздно что-то делать и требовать, в том числе сохранение роли Украины как транзитера газа. Надо сейчас искать возможности, если еще есть такой шанс "выйти из проекта", – убежден политик.

Читайте такжеПреемница Меркель поддержала Северный поток-2Оздемир также добавил, что после агрессии России в Керченском проливе и на Востоке Украины в целом канцлер имела возможность сделать выводы и сказать решительное "нет", но упустила шанс.

"Чем более независимыми мы будем от них, тем лучше. С "Северным потоком-2", к сожалению, мы будем еще на шаг более зависимыми и уязвимыми для давления Путина", - сказал он.

Политик настаивает, что в ЕС должны были проявить солидарность в противостоянии Путину, иначе санкции не будут иметь ожидаемого эффекта.

Напомним, депутат Бундестага Мануэль Саррацин после анализа ситуации в Мариуполе высказал мнение, что Россия через блокировку украинских портов намеревается экономически высушить Азовское море.

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Россия Украина депутат Германия Бундестаг Северный поток-2
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