"Путин, помоги": Пакистан попросил Кремль вмешаться в военный конфликт с Индией

1 марта 2019, 11:16

В общем и целом, официальный Исламабад призвал Кремль о помощи.

Иллюстративное фото / pakistaneconomist.com

Руководство Пакистана согласно на то, чтобы Россия стала посредником в решении конфликта этой страны с Индией.

Такое сообщение опубликовал портал Dawn.

"Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил посредничество. Я не знаю, что насчет Индии, но я хочу сказать России, что Пакистан готов сесть за стол переговоров, чтобы снизить напряженность", —цитируют журналисты министра иностранных дел Пакистана Шаха Махмуд Куреши.

Кроме того, дипломат заявил о том, что будет приветствовать все страны, которые протянут официальному Исламабаду "руку помощи".

"Я поблагодарил президента США Дональда Трампа за его заявление в поддержку пакистано-индийского примирения. Я рассказал Майку Помпео о ситуации в регионе. Вчера вечером Трамп сказал, что отношения с Пакистаном улучшились, и он не хочет напряженности в регионе. Я благодарю его за это. Кто бы ни протянул руку ради мира, мы будем приветствовать это", — заявил он.

Напомним, ранее Индия впервые за 48 лет нанесла авиационный ракетно-бомбовый удар по Пакистану. В отмет Пакистал сбил два самолета индийских ВВС.

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