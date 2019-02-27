Пакистан сбил два самолета индийских ВВС

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Вооруженные силы Пакистана сбили два самолета ВВС Индии над линией контроля между странами в воздушном пространстве Пакистана.

Об этом представитель ВС Пакистана Асиф Гафур в Twitter.

Вместе с тем, по данным СМИ, погранслужбы Индии сбили пакистанский истребитель F-16.

Один из индийских самолетов упал на индийской территории, два пилота и один мирный житель погибли, другой - на территории Пакистана, его пилота арестовали.

Конфликт между двумя странами разгорелся после того, как 14 февраля пакистанские боевики убили в индийском штате Джамму и Кашмир не менее 40 сотрудников индийской военизированной полиции. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация Джаиш-е-Мухаммад.

Споры из-за территорий Кашмира между странами, к концу 20 века объявивших о наличии у них ядерного оружия, начался после обретения ими независимости в 1947 году. Между ними было три войны, несколько военных операций и множество более мелких столкновений.

Ранее сообщалось, что украинская компания планирует открыть завод по производству гидросамолетов в парке обороны Kinfra Wing Commander в Оттаппаламе (Индия).