Конфликт Индии и Пакистана: все, что нужно знать о вспыхнувших боевых действиях

Эскалация конфликта между Пакистаном и Индией заставила мир беспокоиться / Reuters

НАЧАЛО КОНФЛИКТА: ТЕРАКТ

14 февраля 2019 года в Индии террорист взорвал автобус с полицейскими: в округе Пулвама региона Кашмир смертник активировал взрывчатку в заминированном автомобиле рядом с автоколонной силовых структур. В результате детонации погибли 42 человека – основной удар пришелся по автобусу, в котором находились силовики. Еще около 40 человек получили ранения различной степени тяжести.

Автоколонна из 78 машин и более 2,5 тысяч полицейских и военных направлялась из города Джамму в Сринагар. Для закладки террористы использовали внедорожник Mahindra Scorpio. Взорванный автобус принадлежал 76-му батальону CRPF.

Ответственность за атаку взяла на себя исламская группировка Джаиш-е-Мохаммад (Армия пророка Мухаммеда), которая выступает за отделение штата Кашмир от Индии и присоединение к Пакистану.

More pictures from Lethpora militant attack spot. 8 CRPF personnel killed. #Kashmirpic.twitter.com/AHc6tnmnkw — Muhammad Raafi' (@MohammadRaafi) 14 февраля 2019 г.

Боевики Джаиш-е-Мохаммад базируются на контролируемой Пакистаном части Кашмира и совершают вооруженные вылазки на индийскую территорию. Глава МИД Индии генерал Виджей Кумар Сингх пообещал "отомстить за каждую каплю крови нашего солдата".

АВИАУДАРЫ ИНДИИ

В качестве ответа на теракт Индия 26 февраля нанесла удары с воздуха по боевикам. По данным телеканала NDTV, в ходе операции, когда на лагерь были сброшены бомбы массой 1 тыс. кг., были уничтожены более 300 террористов, в том числе близкий родственник лидера группировки Джаиш-е-Мухаммад Масуда Азхара. В МИД Индии также уточнили, что среди убитых были инструкторы и старшие командиры террористов, которые готовились к ведению боевых действий.

Официальный Дели также обвинил Пакистан в том, что тот "не предпринял никаких практических шагов, направленных на ликвидацию инфраструктуры террористов на своей территории".

Конфликт между Пакистаном и Индией из-за принадлежности Кашмира разгорелся в 1947 году после раздела Британской Индии. С 2015 года возрастает число терактов в Индии, устроенных, как утверждают в Нью-Дели, по указу Исламабада.

Payload of hastily escaping Indian aircrafts fell in open. pic.twitter.com/8drYtNGMsm — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 26 февраля 2019 г.

Стоит напомнить, что в настоящий момент страны разделены линией контроля, которая обозначает фактическую границу между управляемой Индией частью Кашмира и частью, подконтрольной Пакистану. Она находится в труднодоступных местах и не имеет формальных признаков границы. Права на регион Кашмир оспаривают сразу несколько государств. Часть этого района входит в состав индийского штата Джамму и Кашмир, другая часть находится под контролем Пакистана. На территории региона находится и непризнанное государство Азад Кашмир, которое также подконтрольно Пакистану. И часть территории находится под управлением Китая (которые были переданы Пекину Пакистаном и передача которой не признается Индией). Кашмир граничит с Пакистаном, Индией, Китаем и Афганистаном.

Действия Индии стали первым авиаударом, нанесенным через линию контроля после индо-пакистанской войны 1971 года.

ОТВЕТ ПАКИСТАНА

В свою очередь, пакистанские военные обвинили военно-воздушные силы Индии в акте агрессии и во вторжении в свое воздушное пространство, а также добавили, что, получив достойный ответ от ВВС Пакистана, спешно ретировались. Кроме того, комитет нацбезопасности Пакистана заявил, что формулировка Индии об атаке на лагерь предполагаемых террористов не соответствуют действительности. "Правительство Индии снова прибегает к корыстным, безрассудным и фальшивым заявлениям. Эти слова сказаны с расчетом на предстоящие [в Индии c 7 апреля по 12 мая пройдут парламентские выборы] выборы. Все это ставит под угрозу мир и стабильность в регионе", - говорится в сообщении комитета.

Читайте такжеКак США вынуждают Китай стать глобальной державойПосле индийских авиаударов пакистанский генерал-майор Асиф Гафур заявил, что теперь Индия "должна ожидать нашего ответа очень скоро". 27 февраля власти Пакистана заявили, что сбили два истребителя ВВС Индии, нарушивших, как считают в Исламабаде, воздушное пространство страны. По словам представителей оборонного ведомства, пилот одного из индийских самолетов был взят в плен. Позже пакистанские СМИ опубликовали видео, на котором якобы показан допрос пленного индийского пилота. В Нью-Дели заявили, что ВВС Индии действительно понесли потери в воздушном бою с пакистанскими лётчиками, но был сбит только один самолёт.

В знак протеста в Пешаваре люди сжигают плакат с изображением флага Индии в знак протеста против нарушения воздушного пространства индийскими военными самолетами. / Reuters

Также по неподтвержденным данным, Пакистан отправил в Индию несколько боевых самолетов. Данные СМИ разнятся: по одной версии, вылетевшие на перехват индийские истребители заставили ретироваться пакистанских военных, по другой, один из пакистанских самолетов был сбит – якобы это был истребитель F-16 американского производства.

28 февраля стало известно, что Пакистан обстрелял населенные пункты в северном индийском штате Джамму и Кашмир. По данным агентства Asian News International, инцидент произошел около шести часов утра по местному времени в округе Пунч. Как отмечает агентство, индийской армии удалось отразить обстрелы, которые продолжались около часа. Информации о раненых или погибших нет.

РЕАКЦИЯ МИРА

Локальный конфликт вряд ли бы вызвал такой резонанс в мире, если бы не обстоятельство - и Пакистан, и Индия обладают ядерным оружием: по разным данным, у обоих государств совокупно может быть до 300 ядерных боеголовок и существует опасность их применения.

Читайте такжеРоссия усиленно вооружает Азию – CNAСразу после теракта между Индией и Пакистаном начался дипломатический кризис. Нью-Дели и Исламабад отозвали своих послов для консультаций. В настоящий момент воздушное пространство на севере Индии объявлено временно закрытым по соображениям безопасности. Местные авиалинии, а также международные авиакомпании прекратили перевозки пассажиров по маршрутам, проходящим через Кашмир. Пакистан закрыл пять аэропортов, включая воздушные гавани, расположенные в столице страны и во втором крупнейшем городе — Лахоре.

В Вашингтоне призвали Индию и Пакистан предпринять реальные шаги по деэскалации ситуации. В Москве заявили, что серьёзно озабочены обострением конфликта между Нью-Дели и Исламабадом, добавив, что обе страны входят в ШОС и являются российскими друзьями и партнерами. В Пекине также выразили надежду на скороее прекращение конфликта, добавив, что напрямую заинтересованы в поддержании мира в регионе. МИД КНР призвал Нью-Дели и Исламабад проявить сдержанность. В то же время Япония призвала Исламабад "принять решительные меры в отношении террористов" — группировки Джаиш-е-Мухаммад.

В своем обращении 28 февраля премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что страна будет "сражаться, жить, работать и побеждать как единое целое", не позволяя никому препятствовать своему развитию.