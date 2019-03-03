Сын жертвы "Новичка" написал письмо Путину

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Сын погибшей в результате отравления веществом "Новичок" британки Дон Стерджесс написал письмо президенту России Владимиру Путину.

Как пишет Sunday Mirror, 20-летний Эван Хоуп считает себя преданным британскими властями после смерти его матери.

"Британская полиция считает, что как минимум два человека ответственны за смерть моей матери, но, похоже, они находятся под защитой вашего государства. Я взываю к вам как к человеку - разрешите допросить этих людей. Моя мать заслуживать справедливости", - цитирует издание слова Хоупа.

Летом прошлого года Хоуп обращался с призывом к президенту США Дональду Трампу, который тогда был с визитом в Великобритании и собирался на саммит с Владимиром Путиным в Хельсинки. Молодой человек просил американского президента, чтобы он на встрече со своим российском коллегой поднял тему смерти его матери.

44-летняя Дон Стерджесс была обнаружена в бессознательном состоянии в июне прошлого года в Эймсбери, неподалеку от Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Напомним, 4 марта 2018 года в Солсбери с симптомами отравления были обнаружены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании считают, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им не известно.

По их словам, они посещали Великобританию, в частности, город Солсбери как туристы - посмотреть на "шпили" собора Девы Марии.

СМИ провели расследование и пришли к выводу, что Руслан Боширов на самом деле якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, а Александр Петров - сотрудником того же ведомства Александром Мишкиным.