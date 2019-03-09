Сделка с дьяволом: эксперт объяснил, как ЕС легализует российское вторжение в Украину

Северный поток-2 / gazeta.ru

Поддерживая строительство газопровода Северный поток-2, Евросоюз легализует российское вторжение в Украину задним числом.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник Atlantic Council Стивен Бланк, передает Новое время.

"Важно понимать, что значит для ЕС появление Северного потока-2. Не считая того, что он будет обходить Украину и свидетельствует о потенциальной коррупции немецких политиков, Северный поток-2 также субсидирует российские государственные расходы, а заодно невольно помогает разрушать Нафтогаз. Эти расходы могут вылиться в перевооружение российской армии, угрожает суверенитету и целостности членов ЕС и НАТО", - считает Бланк.

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По его словам, это также означает, что несмотря на их связи с ЕС, инвесторы проекта подыгрывают пренебрежению международным законодательством.

"Именно поступления от энергоресурсов в первую очередь финансируют подрывную деятельность Москвы в европейских правительствах: через прямые субсидии правым антиевропейским партиям вроде Национального фронта в Франции и Движения пяти звезд в Италии, не говоря уже об Альтернативе для Германии и ряде других правых правительств. Поступления от энергоресурсов также является крупнейшим источником финансирования, идущего из Москвы к балканским политическим операторам, чтобы преодолеть, коррумпировать или даже сбросить тамошние правительства", - отметил эксперт.

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Ранее глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что запуск газопровода Северный поток-2 приведет к полной невостребованности газотранспортной системы Украины.

"Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще Турецкий поток, который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года", - сказал Коболев.

Глава Нафтогаза посетовал на то, что "аспект безопасности" не останавливает страны Европы от инвестиций в проект СВ-2, который, считает Коболев, следует рассматривать с точки зрения не экономической, а военной угрозы.