В США рассказали, сколько хотят дать денег на оружие для Украины

Пентагон / Reuters

Власти США планируют выделить 250 млн долларов США на поддержку Вооруженных сил и сил безопасности Украины − в том числе на замену ранее переданного американского оружия.

Такая информация содержится в проекте бюджета Пентагона (Министерства обороны США) на 2020 год. Всего военные запросили у Конгресса 13,6 млрд долларов США на противоракетную оборону.

Кроме того, в Пентагоне планируют запросить у конгресса 2,6 млрд долларов США − на разработку гиперзвукового оружия.

Напомним, ранее Американский генерал пояснил, почему Украине надо дать новые виды оружия. До этого эксперт объяснил, зачем США поддерживают Украину