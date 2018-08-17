США передали ВСУ партию современной военной техники: опубликованы фото, видео

Из США для бойцов и офицеров ВСУ прибыла партия современной военной техники, в том числе и два новейших контрбатарейных радара.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице посольства страны в социальной сети Facebook.

Согласно текстук, торжественная церемония передачи техники состоялась в пятницу, 17 августа, при участии начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко и посла США в Украине Мари Йованович.

/ Facebook

Как сообщает портал "Укринформ", дипломат во время церемонии передачи техники заявила, что стоимость данной партии военной техники (вместе с обучением бойцов ВСУ американскими и запчастями) составляет около 50 миллионов долларов США.

"Эти радары позволят избегать жертв среди мирного населения, а также предоставят возможность ВСУ предотвращать это. Возглавляемые Россией силы больше не смогут безнаказанно наносить удары по мирному населению и Вооруженным силам Украины. Радары позволяют четко определить и предоставить необходимую информацию для артиллерийских подразделений", − заявила она.

Напомним, ранее дипломат спрогнозировал, как передача Украине оружия повлияет на войну в Донбассе.