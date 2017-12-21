В США одобрили первые поставки летального оружия в Украину — СМИ

Соединенные Штаты Америки одобрили первую реализацию смертоносных оборонительных вооружений Украине, отказываясь таким образом от фактического запрета экс-главой Белого Дома Обамы на продажу летального оружия.

Такой шаг был в значительной степени поддержан ведущими чиновниками Совета национальной безопасности США, сообщает The Washington Post.

Между тем издание отмечает, что это может осложнить заявленное стремление президента США Дональда Трампа сотрудничать с российским президентом Владимиром Путиным.

В Белом доме подтвердили, что в этом месяце Государственный департамент США утвердил коммерческую лицензию на экспорт в Украину снайперских винтовок M107A1, боеприпасов, необходимых деталей и аксессуаров стоимостью 41,5 миллионов долларов.

В то же время, об экспорте противотанковых систем "Джавелин", которые просит украинское правительство, пока не идет речи.

Между тем пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт отметила, что США одобрили продажу Украине некоторых легких вооружений и стрелкового оружия производителями США, которые она покупала и раньше, пишет Reuters.

По ее словам, Украина покупала небольшие количества этих видов оружия в течение нескольких лет как до, так и после российской аннексии Крымского полуострова в 2014 году.

Департамент сообщил Конгрессу о решении 13 декабря, сказала Науэрт, добавив, что правительство США не продает оружие непосредственно Украине, а разрешает Киеву покупать у производителей США.

"При предыдущих двух администрациях, правительство США одобряло экспортные лицензии для Украины, так что тут ничего нового", — сказала Науэрт.

Лицензия распространяется на полуавтоматическое и автоматическое огнестрельное оружие, включая оружие 50 калибра. Она также включает в себя боевые пулеметы, глушители, военные прицелы и пламегасители, а также запчасти.

Науэрт заявила, что правительство США не утверждало прямое предоставление Украине летального оборонного оружия, но и не исключила такое решение в дальнейшем. Американские экспортеры могут подать заявку на прямые коммерческие лицензии на продажу в любое время, и они будут рассмотрены Госдепартаментом в каждом конкретном случае, сказала она.

Напомним, ранее начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко отмечал, что Украина ждет политического решения от США на поставки летального оружия в виде противотанковых комплексов (Javelin)., а также ВСУ нужны системы ПВО и радиоэлектронной борьбы.