Дипломат спрогнозировал, как передача Украине оружия повлияет на войну на Донбассе

Директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" и дипломат Александр Хара во время чата для "Главреда" дал оценку недавно принятому в США решению о предоставлении Украине летального оружия.

"Безусловно, это положительная новость. Господин Трамп использует подходы, отличные от тех, которые были у осторожного, а иногда и неуверенного Обамы. Его стратегия национальной безопасности предусматривает достижение мира через силу. И в этот концепт вписывается предоставления Украине летальной оружия оборонного характера. До сих пор он пытался установить партнерские отношения с Путиным и использовал возможность предоставления оружия в качестве рычага воздействия. Впрочем, сближение не состоялось по объективным причинам, а давление со стороны его команды по национальной безопасности, а также Конгресса не утихало. Итак, сработал тезис, что Украина, которая защищает свою территорию, не должна находиться под неформальным эмбарго на поставку оружия. В Вашингтоне считают, что летальное оружие будет служить сдерживающим фактором в желании Кремля расширить зону оккупации или заниматься эскалацией конфликта", - сказал он.

Кроме того, Хара выдал собственный прогноз по поводу того, как такое решение американцев повлияет на войну на Донбассе.

"Готовность передать эту и другое оружие послужит сдерживающим фактором касаемо дальнейшей агрессии РФ против Украины. Вопрос не только в самом оружии, но и в готовности Вашингтона усилить свою помощь, в том числе военную, если активизируется агрессия на Донбассе или в других местах. Украина получит не только снайперские винтовки и Javelin. Бюджетом помощи США на следующий год предусмотрены и радары, и средства связи. Но, что еще более важно - было добавлено туда оказание помощи в развитии ВМС Украины и усиления противовоздушной обороны [...]. Американские военные стратеги четко осознают опасности со стороны России, включая и то, что нынешняя украинская-российская война не является последней.

Напомним, ранее дипломат рассказал о перспективе третьей мировой войны.



