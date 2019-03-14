В Boeing отреагировали на отказ стран от их самолетов

В компании Boeing порекомендовали временно приостановить полеты самолета 737 MAX / Фото: Reuters

В компании Boeing заявили о необходимости временно приостановить полеты самолета 737 MAX из-за резонанса после катастрофы в Эфиопии.

В заявлении компании говорится, что важно "успокоить общественность о безопасности воздушного судна".

Отмечается, что проедены консультации с Федеральным управлением по авиации США, Национальным советом по безопасности на транспорте США, а также с авиационными властями.

В Boeing заявили, что выясняют причину крушения самолета 10 марта в Эфиопии.

Акции Boeing рухнули на более чем на 3% из-за решения ряда стран приостановить полеты самолетов.

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли.

Как ранее сообщалось, семья словацкого депутата Антона Грнка погибла в результате авиакатастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, а также политик из Сицилии.