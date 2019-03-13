Украина вслед за ЕС закрыла небо для аварийных Boeing 737

Boeing 737 признан аварийным в ЕС и Украине / Фото: Reuters

Государственная авиационная служба Украины на неопределенный срок запретила эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9 в связи с резонансом, который возник после катастрофы в Эфиопии.

Как сообщается на официальном ресурсе регулятора, с 13 марта с 16:00 UTC (18:00 по Киеву) данные проблемные самолеты не должны использоваться в аэропортах Украины.

"Запрещаются полеты на самолетах Boeing 737-8 MAX или Boeing 737-9 MAX в пределах или над территорией Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что разрешена некоммерческая эксплуатация, например, перегонные полеты. Однако разрешения на вылеты необходимо согласовывать с Госавиаслужбой.

Как известно, Европейское агентство по авиационной безопасности EASA с 12 марта временно запретило авиакомпаниям ЕС осуществлять полеты на самолетах Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9, а также любым другим авиакомпаниям летать на данной модели самолета в воздушном пространстве Евросоюза.

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). Причина катастрофы, которая произошла лишь через шесть минут после взлета, пока неизвестна. В авиакомпании заявили, что пилот попросил разрешения для возвращения в аэропорт, но самолет разбился от удара о землю при посадке.

Как ранее сообщалось, семья словацкого депутата Антона Грнка погибла в результате авиакатастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, а также политик из Сицилии.