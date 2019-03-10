Погибший в авиакатастрофе в Эфиопии россиянин получал медаль за аннексию Крыма

Гражданин России погиб вместе со своей женой.
Россиянин Александр Поляков погиб в результате катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавшего из Аддис-Абебы в Найроби.
Как сообщает Telegram-канал Baza, Поляков ранее был награжден медалью За возвращение Крыма.
Отмечается, что погиб россиянин вместе со своей женой Екатериной. Летели супруги в Кению из Малайзии в качестве туристов.
В посольстве России в Эфиопии подтвердили гибель трех граждан РФ. Ими оказались Екатерина и Александр Поляковы, а также Сергей Вяликов. Все они находились в Эфиопии с туристической целью.
Как ранее сообщалось, семья словацкого депутата Антона Грнка погибла в результате авиакатастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, а также политик из Сицилии.