Погибший в авиакатастрофе в Эфиопии россиянин получал медаль за аннексию Крыма

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла жизни 157 человек / Фото: Twitter/Reuters Top News

Россиянин Александр Поляков погиб в результате катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавшего из Аддис-Абебы в Найроби.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Поляков ранее был награжден медалью За возвращение Крыма.

/ Фото: Telegram-канал Baza

Отмечается, что погиб россиянин вместе со своей женой Екатериной. Летели супруги в Кению из Малайзии в качестве туристов.

В посольстве России в Эфиопии подтвердили гибель трех граждан РФ. Ими оказались Екатерина и Александр Поляковы, а также Сергей Вяликов. Все они находились в Эфиопии с туристической целью.

Екатерина и Александр Поляковы / Фото: Telegram-канал Baza

Как ранее сообщалось, семья словацкого депутата Антона Грнка погибла в результате авиакатастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, а также политик из Сицилии.