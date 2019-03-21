В Сети "спалили" многосоттысячную валютную "заначку" Степаненко, утаенную от Петросяна

Евгений Петросян, Елена Степаненко / Riafan

Елена Степаненко утаила от бывшего супруга Евгения Петросяна и судей свои сбережения, эквивалентные в 400 тысяч долларов США.

Такое сообщение было опубликовано в Telegram-канале Mash со ссылкой на собственные источники. По их данным, Хамовнический суд Москвы, который и занимался разводом звездно-юмористической пары, сейчас занимается проверкой имущества Степаненко.

Было обнаружено, что у юмористки имеются десятки счетов в российских банках. Всего на них хранятся 340 тысяч долларов США, 2,2 миллиона рублей и 2,5 тысячи евро.

К слову, согласно российскому законодательству, Степаненко обязатель должна была рассказать о своих деньгах – в рамках разделения совместного нажитого с Петросяном имущества.

Напомним, Хамовнический райсуд Москвы оформил развод юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко 16 ноября 2018-го. Позже судом был наложен арест на спорное имущество - чтобы никто из бывших супругов не попытался его продать до решения суда. К слову, Степаненко после развода с Петросяном решилась сделать себе подтяжку лица.

Позднее сообщалось о том, что Петросян собрался сдать квартиру с живущей в ней Степаненко.