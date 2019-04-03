Сыгравший Дукалиса актер прокомментировал смерть Алексея Булдакова

Сергей Селин / Кино-Театр

Петербургский актер Сергей Селин, прославившийся в конце 1990-х сыграв роль оперуполномоченного Анатолия Дукалиса в сериале Улицы разбитых фонарей (снятого по мотивам произведений Андрей Кивинова), прокомментировал внезапную смерть артиста Алексея Булдакова.

По мнению Селина, Булдаков был "настоящим русским мужиком". "Это настоящий удар, трудно поверить... Я смотрел передачу с участием Алексея. Он рассказывал, что своими руками построил дом. Это вообще так на него похоже — он настоящий русский мужик, сильный, с прекрасным чувством юмора, всегда рассказывал анекдоты", — цитирует портал Ура актера.

Напомним, широко известный по роли генерала "Михалыча" Иволгина в комедии Особенности национальной охоты режиссера Александра Рогожкина и ее сиквелах 68-летний Алексей Булдаков внезапно умер в ночь с 2 на 3 апреля в монгольской столице, городе Улан-Батор. Позднеежурналисты узнали, что у актера была острая сердечная недостаточность, усиленная ишемической болезнью сердца.

Далее, подруга семьи Булдаковых Татьяна Руднева назвала представителям СМИ вероятную дату церемонии прощания с актером.