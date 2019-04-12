Россия объявила Анатолия Гриценко в международный розыск

Украинского экс-министра обороны обвинили в "призывах к терроризму".
Следком РФ объявил экс-министра обороны Украины и одного из кандидатов в президенты Украины, набравшего в первом туре 6,91%, Анатолия Гриценко в "международный розыск".
"К Басманного суда Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении А. Гриценко заочного пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск", – цитирует ТАСС пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Его хотят арестовать за "призывы к терроризму". Также ему предъявлено обвинение по двум эпизодам по ч.205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в Интернете).
Ранее Гриценко поговорил с Зеленским "глаза в глаза". Экс-кандидат в президенты пояснил, как шоумен ответил на его ключевые вопросы.