Россия объявила Анатолия Гриценко в международный розыск

12 апреля 2019, 11:59

Украинского экс-министра обороны обвинили в "призывах к терроризму".

анатолий гриценко
Анатолия Гриценко объявили в международный розыск / фото: polittech.org

Следком РФ объявил экс-министра обороны Украины и одного из кандидатов в президенты Украины, набравшего в первом туре 6,91%, Анатолия Гриценко в "международный розыск".

"К Басманного суда Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении А. Гриценко заочного пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск", – цитирует ТАСС пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

Его хотят арестовать за "призывы к терроризму". Также ему предъявлено обвинение по двум эпизодам по ч.205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в Интернете).

Ранее Гриценко поговорил с Зеленским "глаза в глаза". Экс-кандидат в президенты пояснил, как шоумен ответил на его ключевые вопросы.

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Россия Анатолий Гриценко международный розыск Следком РФ
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