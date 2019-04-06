Гриценко поговорил с Зеленским "глаза в глаза"

Анатолий Гриценко категорически выступил против Порошенко, но готов поддержать Зеленского / Главред

Лидер политсилы Гражданская позиция Анатолий Гриценко, который в первом туре выборов президента получил 6,91 % голосов украинцев и занял пятое место, рассказал о личной встрече с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

"Сегодня встречался с Владимиром Зеленским. Не для собственного трудоустройства или вхождения нашей команды в его команду, а, чтобы почувствовать и понять человека, который имеет реальный шанс стать главой государства. Кратко, мои впечатления по вопросам, которые считаю общественно значимыми" – написал Гриценко в Facebook.

Экс-кандидат сообщил, что Зеленский признал свою неготовность к президентской должности, но выразил намерение прилагать усилия и опираться на профессионалов. Также шоумен рассказал о планах на борьбу с коррупцией, о курсе на ЕС и НАТО и нежелании сдавать Украину Путину.

Читайте такжеГриценко заявил, что определился со своим отношением к ПорошенкоПо словам Гриценко, Зеленский уверил об отсутствии обязательств перед Коломойским и о намерении участвовать в дебатах с Порошенко на Олимпийском, к которым от сейчас тщательно готовится. Также шоумен заверил, что кандидатов на ключевые должности озвучить пока не готов, но в скором времени планирует озвучить фамилии.

"Был Владимир Зеленский со мной искренним? Мне показалось, что да. Договорились продолжить общение, ведь на кону не мои или его интересы - интересы страны и государства", - написал Гриценко.

Лидер Гражданско позиции подытожил, что готов во втором туре проголосовать за Зеленского.

"Когда он публично представит свою команду и если кандидаты на ключевые посты будут для меня убедительными - тогда наверное проголосую, чтобы дать и ему, и стране шанс", - констатировал политик.

Напомним, Гриценко категорически отказался поддержать во втором туре действующего главу государства Петра Порошенко.