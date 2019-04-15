Конец близко: Первую серию финального сезона Игры престолов "слили" раньше премьеры

Насладиться первым эпизодом последнего сезона Игры престолов чуть раньше времени смогли миллионы людей.
Стриминговый сервис DirecTV Now выпустил первую серию восьмого, финального сезона популярнейшего фэнтези-сериала Игра престолов (поставленного по мотивам серии романов Песнь льда и пламени Джорджа Р.Р. Мартина) за четыре часа до официальной премьеры.
По данным американских журналистов, представители транснациональной медиакорпорации AT&T, которые владеют сервисом объясняют инцидент технической ошибкой.
"Видимо, наша система была так же, как мы, взволнована выходом "Игры престолов" и предоставила нескольким клиентам DirecTV Now ранний доступ к эпизоду по ошибке. Когда мы узнали о неполадке, мы сразу же исправили ее", − заявили они.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киев приедет актер Ричард Брейк, сыгравший Короля Ночи в Игра престолов. Кроме того, Хафтор Бьернсон, исполнителя роли Григора Клигана в сериале, удивил Сеть снимком с Арнольдом Шварценеггером.