Конец близко: Первую серию финального сезона Игры престолов "слили" раньше премьеры

Эмили Кларк и Кит Харрингтон в сериале Игра Престолов / Instagram Роуз Лесли

Стриминговый сервис DirecTV Now выпустил первую серию восьмого, финального сезона популярнейшего фэнтези-сериала Игра престолов (поставленного по мотивам серии романов Песнь льда и пламени Джорджа Р.Р. Мартина) за четыре часа до официальной премьеры.

По данным американских журналистов, представители транснациональной медиакорпорации AT&T, которые владеют сервисом объясняют инцидент технической ошибкой.

"Видимо, наша система была так же, как мы, взволнована выходом "Игры престолов" и предоставила нескольким клиентам DirecTV Now ранний доступ к эпизоду по ошибке. Когда мы узнали о неполадке, мы сразу же исправили ее", − заявили они.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киев приедет актер Ричард Брейк, сыгравший Короля Ночи в Игра престолов. Кроме того, Хафтор Бьернсон, исполнителя роли Григора Клигана в сериале, удивил Сеть снимком с Арнольдом Шварценеггером.