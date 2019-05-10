В Госдепе назвали даты визита Помпео в Россию для встреч с Путиным и Лавровым

Майк Помпео / Reuters

Государственный секретарь Майк Помпео в мае совершит визит в Россию. Он посетит Москву и Сочи с 12 по 14 мая.

13 мая Помпео встретится в Москве с сотрудниками посольства США, представителями американского делового сообщества и американскими студентами, сказано в сообщении Государственного департамента США.

"Госсекретарь Помпео отправится в Сочи 14 мая и встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить целый ряд двусторонних и многосторонних вызовов", — добавили в американском ведомстве.

Ранее в Белом доме сообщили, что 3 мая Дональд Трамп более часа говорил с Владимиром Путиным. В частности, президенты США и России обсуждали возможность заключения нового ядерного соглашения.

Затем Трамп сообщил, что телефонный разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путины был очень хорошим и очень продуктивным.