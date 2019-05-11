В России началась путаница с похоронами Доренко

Доренко, вероятно, похоронят не в тот день, когда состоится официальное прощание / Скриншот видео с youtube.com

В Москве на Троекуровском кладбище 12 мая состоится только церемония прощания с умершим накануне от разрыва аорты журналистом Сергеем Доренко.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в городской мэрии, похоронят его в другой день.

"Будет кремация, похорон завтра не будет. Дальше вопрос будет решаться после того, как родственники заберут прах", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что церемония прощания начнется в 11:00.

Однако на радиостанции Говорит Москва, которую с 2014 года возглавлял Доренко, утверждают, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.

"Захоронение праха состоится на Троекуровском кладбище через несколько дней после кремации", — говорится в Telegram-канале радиостанции.

Как ранее сообщалось, после смерти российского журналиста, теле- и радиоведущего, главного редактора радиостанции Говорит Москва Сергея Доренко его дочери от первого брака обратились в полицию, – они требуют, чтобы его второй супруге Юлии Силявиной запретили кремировать тело их отца.

Напомним, 59-летний Доренко умер 9 мая. Он потерял управление мотоциклом на Садовом кольце. Причиной смерти стал разрыв аорты.