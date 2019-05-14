Готовы к реформам: в ЕС оценили позитивные сигналы будущей администрации Зеленского

Евросоюз, Украина / Reuters

От представителей команды новоизбранного президента Владимира Зеленского поступили позитивные сигналы о намерении продолжать воплощение реформ в Украине, заявили в Совет Европейского Союза.

Такая оценка содержится в сообщении на сайте Совета Евросоюза по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, состоявшегося 13 мая в Брюсселе, во время которого в частности, обсудили ситуацию в Украине, в том числе результаты президентских выборов.

"Они отметили позитивные сигналы будущей администрации, особенно ее намерение продолжать и укреплять реформы, которые, как они подчеркнули, остаются ключевыми в обеспечении ощутимых преимуществ для украинского народа", - говорится в сообщении.

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В то же время главы МИД стран Евросоюза выразили обеспокоенность по поводу указа президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи российских паспортов "в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и подтвердили полную поддержку Украины и ее суверенитета, независимости и территориальной целостности, отмечается в сообщении.

Напомним, ранее стало известно о том, что в ЕС отказались наказывать Россию за раздачу паспортов на Донбассе.

В свою очередь глава МИД Павел Климкин заявил о том, что Киев отказывается от соблюдения Минских соглашений если ЕС снимет санкционное давление с РФ.