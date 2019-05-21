"Бойцы в шоке": в России скандал из-за опроса, готов ли спецназ стрелять по митингующим

Путинская Росгвардия избивает беззащитных людей на митингах против пенсионной реформы / Фото Александры Полукеевой

В России новый скандал: боец спецназа из Тюмени заявил, что Минобороны РФ интересовалось у них, готовы ли ребята стрелять по митингующим.

"В начале 2019 года к нам приехали люди из Москвы, привезли бланки с опросами. Нас всех согнали, сказали обязательно проходить. Анкетирование было не анонимным. Они пытались выяснить наши политические убеждения, взгляды, каких оппозиционных политиков мы поддерживаем", — цитирует бойца Знак.

По его словам, "самый неприятный вопрос, который там стоял: если начнутся какие-то волнения и митинги, сможем ли мы, если поступит приказ от командования, применить оружие против митингующих".

Парень отметил, что ранее подобного не было, и многих его сослуживцев это "повергло в шок".

В то же время в министерстве уже заявили, что сотрудник спецназа — "ряженый", видео с ним — "примитивная фальшивка, не соответствующая действительности. А ее использование является провокацией, дискредитирующей военную службу".

Напомним, праздник 1 Мая Россия "отметила" массовыми задержаниями активистов и участников первомайских шествий. По всей стране за день были задержаны более 100 активистов.

Прошлый Первомай в России также не обошелся без эксцессов. Тогда в Питере задержали активистов из-за флага Украины. И за портрет Путина тоже. Не "угодили" правоохранителям также флаги США, Великобритании, Израиля, Финляндии, Грузии и других западных стран.

Кроме того, в центре Москвы на первомайской демонстрации 2018 года задержали 25 человек из колонны "психоактивистов". Парни и девушки несли плакаты и растяжки о психических расстройствах. Среди них были и активисты "с ментальными особенностями и психическими расстройствами". Полицейские при задержании использовали силу.

Ранее в Питере задержали активистов, раздававших листовки о Сенцове. В городе были задержаны пять человек, их везли в отдел полиции №28.

Напомним, массовые обыски и задержания прошли в Крыму, названа причина, по которой оккупанты устроили террор. Из Крыма арестованных активистов отправили в РФ, узнал адвокат.