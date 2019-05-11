Корабли РФ заблокировали морские экономические зоны Украины - Минобороны

11 мая 2019, 14:54

Особенную активность РФ проявляет в западной части Черного моря.

ВМФ России
Российские корабли блокируют экономические зоны Украины / mil.ru

В Черном и Азовском морях российские военные корабли под видом учений блокируют на постоянной основе значительные акватории исключительных экономических зон Украины.

Как сообщил на брифинге замминистра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, особенную активность РФ проявляет в западной части Черного моря.

Корабли РФ находятся возле незаконно захваченных украинских месторождений нефти и газа на подводном шельфе, которые постоянно охраняются силами и средствами Черноморского флота.

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"И то, что касается наших исключительных экономических зон, также постоянно под контролем боевых кораблей Российской Федерации", - сказал он.

Как подчеркнул Петренко, контроль прохода через Керченский пролив "остается прерогативой Российской Федерации", тем самым "нарушается международное право о свободном гражданском судоходстве".

"В то же время, для охраны экономической деятельности наших портов в Бердянске и Мариуполе развернут комплект сил и средств ВМС ВС Украины, который выполняет задания, позволяющие исключить угрозы, которые могут происходить с морского направления", - подчеркнул он.

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Напомним, ранее сообщалось, что Россия продолжает добычу газа украинском газовом месторождении.

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Россия Черное море Азовское море Украина
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