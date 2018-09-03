Россия продолжает покушаться на украинский газ в Черном море – росСМИ

3 сентября 2018, 15:31

РФ продолжает добычу газа на спорном газовом месторождении, хотя и планировала все работы приостановить.

Черное море, газ, добыча
РФ продолжает добычу газа на спорном газовом месторождении в Черном море / expressinform.com.ua

Несмотря на планы остановить добычу на Одесском месторождении крымского шельфа с 1 июля, работы по добыче газа Россия продолжает до сих пор.

Об этом пишет российский РБК со ссылкой на три источника, которые близки к ГУП "Черноморнефтегаз", занимающееся добычей газа в Крыму, а также на источник в российском правительстве.

Данное месторождение является спорным: в настоящий момент Украина ведет два арбитражных спора с Россией в Гааге, связанных с деятельностью на крымском шельфе. Согласно первому спору, Россия обвиняется в том, что после аннексии Крыма, а также возведения Керченского моста нарушила права Украины на углеводородные и биологические ресурсы в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Слушания по существу пока не начались, вынесение решения ожидается не раньше 2020 года. Как раз в рамках этого спора рассматривалась возможность остановки Одесского месторождения, отмечает издание.

Читайте такжеГаз для населения, ограничения скорости, пункты пропуска и школы: что меняется в Украине с 1 сентябряСогласно второму спору, "Нафтогаз" и 6 дочерних компаний требуют возместить ущерб за имущество, что оказалось у России вместе с аннексированным Крымом, в том числе 90 нефтяных и газовых скважин, газопроводы, буровые вышки. Сумма иска составила $8 млрд. Решение по этому спору ожидается в первом квартале 2019 года.

Остановить добычу на Одесском месторождении Россия планировала из-за рекомендации своего МИД, объясняли источники издания, так как Одесское ближе расположено к Одесской области, чем к берегу крымского полуострова. А Украина в иске ссылается на то, что РФ ведет хоздеятельность в ее морских границах. Если же Российская Федерация добычу остановит, то и предмета спора не будет.

Напомним, новые санкции США против России вступили в силу. Все эти меры, несмотря на кажущуюся суровость, гораздо менее жесткие, чем те, которые предусматриваются вторым пакетом (несмотря на то, что в нем оговорено частичное послабление, обусловленное заботой о национальной безопасности США). Он может вступить в силу в ноябре 2018 года. В частности, речь идет о запрете инвестиций в нефтяную инфраструктуру в России или в крупные энергетические проекты за ее пределами в случае, если какой-то долей владеет российская госкомпания. Данная мера ставит под угрозу совместный нефтяной бизнес с РФ: от добычи нефти и газа до реализации "Северного потока-2".

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Россия Украина Черное море добыча газа
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