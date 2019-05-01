С "агонией демократии", ОМОНом и массовыми задержаниями: как Россия "празднует" 1 Мая

1 мая 2019, 15:08

По всей стране за день задержаны почти 80 активистов.

Как Россия "празднует" 1 Мая / Фото из соцсетей и Telegram-каналов 2ch/Двач и Mash

Праздник 1 Мая Россия "отметила" массовыми задержаниями активистов и участников первомайских шествий.

Только в Санкт-Петербурге задержаны 32 человека. Причем первые 10 человек успели задержать еще до начала демонстраций, сообщает ОВД-Инфо. Среди них участник "бессрочного протеста" Роман Самойлов, активист Павел Чупрунов, активисты "Весны" и еще 6 феминисток.

"В Питере перед первомайской демонстрацией начали буквально выдергивать людей из толпы. За колонной и позади едут автозаки. Сотрудники полиции запрещают кричать что-либо о Путине. Агония демократии в нашей стране", – пишет Telegram-канал КБ.

  • 1 Мая в России - маевки Фото из соцсетей и Telegram-каналов 2ch/Двач и Mash
  • 1 Мая в России - маевки Фото из соцсетей и Telegram-каналов 2ch/Двач и Mash
  • 1 Мая в России - маевки Фото из соцсетей и Telegram-каналов 2ch/Двач и Mash
  • 1 Мая в России - маевки Фото из соцсетей и Telegram-каналов 2ch/Двач и Mash
  • 1 Мая в России - маевки Фото из соцсетей и Telegram-каналов 2ch/Двач и Mash
  • 1 Мая в России - маевки Фото из соцсетей и Telegram-каналов 2ch/Двач и Mash
  • 1 Мая в России - маевки Фото из соцсетей и Telegram-каналов 2ch/Двач и Mash
  • 1 Мая в России - маевки Фото из соцсетей и Telegram-каналов 2ch/Двач и Mash
  • 1 Мая в России - маевки Фото из соцсетей и Telegram-каналов 2ch/Двач и Mash
  • 1 Мая в России - маевки Фото из соцсетей и Telegram-каналов 2ch/Двач и Mash
  • 1 Мая в России - маевки Фото из соцсетей и Telegram-каналов 2ch/Двач и Mash
  • 1 Мая в России - маевки Фото из соцсетей и Telegram-каналов 2ch/Двач и Mash
  • 1 Мая в России - маевки Фото из соцсетей и Telegram-каналов 2ch/Двач и Mash
  • 1 Мая в России - маевки Фото из соцсетей и Telegram-каналов 2ch/Двач и Mash
  • 1 Мая в России - маевки Фото из соцсетей и Telegram-каналов 2ch/Двач и Mash
  • 1 Мая в России - маевки Фото из соцсетей и Telegram-каналов 2ch/Двач и Mash
  • 1 Мая в России - маевки Фото из соцсетей и Telegram-каналов 2ch/Двач и Mash
  • 1 Мая в России - маевки Фото из соцсетей и Telegram-каналов 2ch/Двач и Mash

Еще более 40 россиян задержали в других городах России: Томске, Петропавловске-Камчатском, Новосибирске, Курске, Сыктывкаре и Махачкале. Речь идет об активистах, участниках одиночных пикетов, организаторах и участниках "Монстраций" – первомайских шествий с абсурдными лозунгами. Традиция пошла из Новосибирска, и в этом году боевые абсурдисты проводят свои акции в 16-й раз.

P.D. По последним данным, в Питере задержаны более 60 человек, а общее число задержанных в России перевалило за 100 россиян.

Прошлый Первомай в России также не обошелся без эксцессов. Тогда в Питере задержали активистов из-за флага Украины. И за портрет Путина тоже. Не "угодили" правоохранителям также флаги США, Великобритании, Израиля, Финляндии, Грузии и других западных стран.

Кроме того, в центре Москвы на первомайской демонстрации 2018 года задержали 25 человек из колонны "психоактивистов". Парни и девушки несли плакаты и растяжки о психических расстройствах. Среди них были и активисты "с ментальными особенностями и психическими расстройствами". Полицейские при задержании использовали силу. 

Ранее в Питере задержали активистов, раздававших листовки о Сенцове. В городе были задержаны пять человек, их везли в отдел полиции №28.

Напомним, массовые обыски и задержания прошли в Крыму, названа причина, по которой оккупанты устроили террор. Из Крыма арестованных активистов отправили в РФ, узнал адвокат.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Санкт-Петербург задержания активисты 1 мая
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:30
13 лет вместе: Потап трогательно поздравил Каменских с днем рождения дуэта
15:10
Берлускони перенес операцию: раскрыты подробности
15:08
С "агонией демократии", ОМОНом и массовыми задержаниями: как Россия "празднует" 1 Мая Фото Видео
14:43
Скандал на Евровидении-2019: фавориту конкурса грозит дисквалификация Видео
14:03
Не только Донбасс: ненасытный Путин упростил получение гражданства РФ для еще одной категории украинцев Видео
13:46
Волкер пригрозил Зеленскому на случай уступок России Видео
13:36
"Странная тяга к эксгибиционизму": полуголую Анну Седокову раскритиковали в сети
13:07
Ольга Фреймут впервые за долгое время показала детей, сестру и брата
12:35
"Противостояние все ближе": россияне уже не терпят Путина — экс-депутат Госдумы Видео
12:32
Очевидно, что это не человек: в Гималаях нашли доказательства существования снежного человека
11:52
В Украине с 1 мая изменились цены на газ для населения Видео
11:50
В InformNapalm оценили вероятность наступления боевиков на Донбассе
11:45
"Это просто позор": Оля Полякова резко высказалась о шоу Холостяк Видео
11:23
Обнаженные танцоры снялись на фоне мировых достопримечательностей: завораживающие фото Фото
11:20
Правильное питание для здоровья и похудения: меню на неделю Видео
10:48
Экс-депутат Госдумы объяснил, почему Зеленскому нужен Саакашвили Видео
10:46
"Трусы лишние!": Виталий Козловский похвастался идеальным торсом на отдыхе Фото
10:41
Золотые горы: астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака в мае светит целое состояние Видео
10:18
"Какая худенькая!": Регина Тодоренко в купальнике вызвала ажиотаж в сети
10:15
Отношения с Россией, ЕС и США: чего ждать Украине мнение
10:00
"Повышают иммунитет": диетолог рассказала о пользе яиц Видео
09:43
"Вечно молодая" модель раскрыла секрет своей потрясающей внешности Фото
09:31
"Жуть": Ани Лорак шокировала сеть странным нарядом
09:23
Ломаченко назвал возможные причины получения травмы в бою с британцем Видео
09:10
Креативные открытки и душевные поздравления: как красиво поздравить женщину с Днем рождения Фото Видео
08:55
"До +21": синоптики спрогнозировали потепление в Киеве Видео
08:50
Субсидии, пеня за долги ЖКХ, цена на газ и мобильные номера: что меняется в Украине с 1 мая Видео
08:37
Как Зеленский превращает Путина в посмешище мнение
08:25
Экс-депутат Госдумы объяснил, почему Путин никогда не поздравит Зеленского с победой на выборах Видео
08:01
Эксперт оценил вероятность роспуска Рады при президенте Зеленском Видео
07:55
"Самые прекрасные ножки на свете": Анна Семенович восхитила Сеть сексуальным фото
07:25
В Кабмине назвали наказание, грозящее жителям "Л/ДНР" за получение паспортов России Видео
07:15
Российские паспорта для всех украинцев: что стоит за обещанием Путина и что будет делать Зеленский
06:58
Почему Путин и Порошенко синхронно пытаются "совратить" Зеленского мнение
06:30
Гороскоп на май-2019: каким знакам Зодиака повезет, а каких ждет катастрофа
06:09
Поздравления с 1 Мая на словах и в открытках Фото Видео
05:43
"Ешьте побольше ": диетолог рассказала, что и как есть, чтобы без проблем вернуть форму после праздников Видео
05:32
Ирония судьбы: эксперт рассказал, как Тимошенко помогла Зеленскому
05:07
Ученые рассказали, в каком возрасте людей чаще всего тянет на секс
04:24
Жена Ступки показала голое фото у бассейна Видео
03:45
В NASA назвали сроки глобального апокалипсиса Видео
02:54
В Японии открыли бордель для воплощения самых развратных фантазий с секс-куклами
02:10
"Ему точно 47?": Джаред Лето поразил сеть идеальным торсом Видео
01:13
Снимает стресс и помогает добиться фигуры мечты: Ефросинина показала идеальные упражнения Видео
01:01
Google презентовал дудл к празднику 1 мая
00:45
"Своей вагине не хозяйка": В США надзирательницу посадили в тюрьму за секс с зэком
00:27
Зеленский встретился с Онуфрием и получил сувенир от Филарета
00:00
Тоттенхэм - Аякс 0:1. Аякс обыграл в гостевом матче Тоттенхэм в полуфинале ЛЧ Фото Видео
30 апреля, вторник
23:29
Эксперт оценил отношение Запада к Зеленскому Видео
23:01
В Чехии суд поддержал владельца отеля, который не селит отрицающих аннексию Крыма постояльцев
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться