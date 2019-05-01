С "агонией демократии", ОМОНом и массовыми задержаниями: как Россия "празднует" 1 Мая

Как Россия "празднует" 1 Мая / Фото из соцсетей и Telegram-каналов 2ch/Двач и Mash

Праздник 1 Мая Россия "отметила" массовыми задержаниями активистов и участников первомайских шествий.

Только в Санкт-Петербурге задержаны 32 человека. Причем первые 10 человек успели задержать еще до начала демонстраций, сообщает ОВД-Инфо. Среди них участник "бессрочного протеста" Роман Самойлов, активист Павел Чупрунов, активисты "Весны" и еще 6 феминисток.

"В Питере перед первомайской демонстрацией начали буквально выдергивать людей из толпы. За колонной и позади едут автозаки. Сотрудники полиции запрещают кричать что-либо о Путине. Агония демократии в нашей стране", – пишет Telegram-канал КБ.

Еще более 40 россиян задержали в других городах России: Томске, Петропавловске-Камчатском, Новосибирске, Курске, Сыктывкаре и Махачкале. Речь идет об активистах, участниках одиночных пикетов, организаторах и участниках "Монстраций" – первомайских шествий с абсурдными лозунгами. Традиция пошла из Новосибирска, и в этом году боевые абсурдисты проводят свои акции в 16-й раз.

P.D. По последним данным, в Питере задержаны более 60 человек, а общее число задержанных в России перевалило за 100 россиян.

Прошлый Первомай в России также не обошелся без эксцессов. Тогда в Питере задержали активистов из-за флага Украины. И за портрет Путина тоже. Не "угодили" правоохранителям также флаги США, Великобритании, Израиля, Финляндии, Грузии и других западных стран.

Кроме того, в центре Москвы на первомайской демонстрации 2018 года задержали 25 человек из колонны "психоактивистов". Парни и девушки несли плакаты и растяжки о психических расстройствах. Среди них были и активисты "с ментальными особенностями и психическими расстройствами". Полицейские при задержании использовали силу.

Ранее в Питере задержали активистов, раздававших листовки о Сенцове. В городе были задержаны пять человек, их везли в отдел полиции №28.

Напомним, массовые обыски и задержания прошли в Крыму, названа причина, по которой оккупанты устроили террор. Из Крыма арестованных активистов отправили в РФ, узнал адвокат.