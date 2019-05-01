Поздравления с 1 Мая на словах и в открытках

1 мая Украина, Россия и ряд других стран из года в год отмечают День труда (праздник Весны и Труда). Его еще называют День международной солидарности трудящихся, и в Украине 1 мая по-прежнему является официальным выходным.

Читайте такжеМайские праздники 2019: все – от выходных и графиков работы до рецептов шашлыка и маринадаОб истории праздника и что символизирует 1 Мая мы писали ранее. Символ 1 Мая – это весенние цветы: от конкретных (к примеру, на Сицилии это именно луговые ромашки) до самых разных, какие только понравятся.

Тем, кто считает праздник коммунистическим, напомним, что ноги 1 Мая растут из "партнерско-дружеских" Украине Штатов. А первым, кто отметил этот праздник (случилось это в 1890 году), был снова-таки не коммунистический СССР, а европейские страны: Германия, Бельгия, Италия, Испания, Франция и другие – и сами США. В России же маевки проводиться начали лишь с 1897 года.

Поздравления с 1 Мая в прозе

Поздравляем с первым майским днем, с праздником вдохновенного и созидательного труда! Пусть любое дело, за которое Вы беретесь, доставляет Вам удовольствие и радует своими результатами, желаем Вам успеха, везения и дружеской поддержки окружающих в любом начинании.

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Сегодняшний день посвящен труду и весне. Именно труд — основа развития человека. Но весна берет свое: окунись в ничегонеделание и наслаждайся этим процессом, а поработать еще успеешь...

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Поздравляю с Днем трудящихся! Желаю, чтобы ваши труды всегда приносили желанные плоды в виде результатов. Чтобы работа была в радость. Пусть все поставленные цели осуществятся, а финансы приумножатся! Добра, тепла, достатка, желания, успеха и благополучия!

Поздравления с 1 Мая в стихах

Май опьяняет пышным цветением.

Как его ждали мы с нетерпением!

Трудоспособности высший скачок:

Жарят под водочку все шашлычок.

В первый день мая тебе пожелаю:

Бабочкой будни пусть ярко порхают,

Праздники вспышкой врываются смело,

Чтоб не было в жизни твоей пятен серых!

***

Поздравляю с Первомаем!

Пусть работа не пугает,

И приятен будет труд,

Если денежек дадут.

А устанешь — не беда,

Помни: с помощью труда

Человеком без изъяна

Стала даже обезьяна!

***

Мы сегодня поздравляем

С днем известным — с Первомаем!

В дом придут пусть радость, смех,

А в работу — лишь успех.

Пусть не будет труд вам в тягость,

А приносит только радость.

С Днем Весны и с Днем Труда

Поздравляю, господа!

Короткие смс-поздравления с 1 Мая

В этот день мы в едином порыве оставляем весь труд на потом, чтоб душой отдохнуть с родными и гостями наполнить дом! С Первомаем!

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2 смс - 95 символов:

С 1 Мая, с Днем труда,

Пусть летит через года

Белый голубь в чистом небе

И пребудет мир всегда!

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Господа-товарищи-братья! С Первомаем! С днем весны и труда! Яркого и ласкового всем солнца, достатка и здоровья, успехов во всех начинаниях.

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3 смс - 146 символов:

Поздравляю с Первомаем. Пусть будет МИР над головой и в семье, пусть ценится твой ТРУД всегда и всеми, пусть на душе цветет и зеленеет теплый МАЙ.

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Если после пьянки 1 мая осталось спиртное, значит, внутри коллектива явно существуют проблемы.

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2 смс - 109 символов:

В майский первый светлый день

Пусть в душе цветет сирень,

Распускается надежда,

Чтобы лучше жить, чем прежде.

Перше травня: привітання

Я вітаю з 1 Травня

З святом розквіту весни.

Всього доброго бажаю,

Цвіту, щастя і краси.

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Зі святом весни та праці – 1 Травня! Всім весняного настрою, здоров'я, здійснення самих райдужних мрій!

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Хай буде це свято світлий.

Ми вітаємо вас, і знову

Бажаємо щоб і вам, і дітям

Дарував він радість і любов.

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Щиро вітаємо вас з Першотравнем – святом миру і вільної праці на оновленій землі, яке стало в Україні традиційним. Це день солідарності та взаємної підтримки трудящих усього світу у прагненні жити в мирному, демократичному суспільстві. Щиро бажаємо вам, шановні, щастя, здоров’я, благополуччя і життєвих гараздів. Нехай це чудове свято додасть нам наснаги, оптимізму і впевненості у власних силах, допоможе осягнути глибину життєствердних ідеалів добра і справедливості.