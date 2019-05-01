Поздравления с 1 Мая на словах и в открытках

Главред выяснил, как надо поздравлять с Первомаем.
1 мая Украина, Россия и ряд других стран из года в год отмечают День труда (праздник Весны и Труда). Его еще называют День международной солидарности трудящихся, и в Украине 1 мая по-прежнему является официальным выходным.
Читайте такжеМайские праздники 2019: все – от выходных и графиков работы до рецептов шашлыка и маринадаОб истории праздника и что символизирует 1 Мая мы писали ранее. Символ 1 Мая – это весенние цветы: от конкретных (к примеру, на Сицилии это именно луговые ромашки) до самых разных, какие только понравятся.
Тем, кто считает праздник коммунистическим, напомним, что ноги 1 Мая растут из "партнерско-дружеских" Украине Штатов. А первым, кто отметил этот праздник (случилось это в 1890 году), был снова-таки не коммунистический СССР, а европейские страны: Германия, Бельгия, Италия, Испания, Франция и другие – и сами США. В России же маевки проводиться начали лишь с 1897 года.
Поздравления с 1 Мая в прозе
Поздравляем с первым майским днем, с праздником вдохновенного и созидательного труда! Пусть любое дело, за которое Вы беретесь, доставляет Вам удовольствие и радует своими результатами, желаем Вам успеха, везения и дружеской поддержки окружающих в любом начинании.
***
Сегодняшний день посвящен труду и весне. Именно труд — основа развития человека. Но весна берет свое: окунись в ничегонеделание и наслаждайся этим процессом, а поработать еще успеешь...
***
Поздравляю с Днем трудящихся! Желаю, чтобы ваши труды всегда приносили желанные плоды в виде результатов. Чтобы работа была в радость. Пусть все поставленные цели осуществятся, а финансы приумножатся! Добра, тепла, достатка, желания, успеха и благополучия!
Поздравления с 1 Мая в стихах
Май опьяняет пышным цветением.
Как его ждали мы с нетерпением!
Трудоспособности высший скачок:
Жарят под водочку все шашлычок.
В первый день мая тебе пожелаю:
Бабочкой будни пусть ярко порхают,
Праздники вспышкой врываются смело,
Чтоб не было в жизни твоей пятен серых!
***
Поздравляю с Первомаем!
Пусть работа не пугает,
И приятен будет труд,
Если денежек дадут.
А устанешь — не беда,
Помни: с помощью труда
Человеком без изъяна
Стала даже обезьяна!
***
Мы сегодня поздравляем
С днем известным — с Первомаем!
В дом придут пусть радость, смех,
А в работу — лишь успех.
Пусть не будет труд вам в тягость,
А приносит только радость.
С Днем Весны и с Днем Труда
Поздравляю, господа!
Короткие смс-поздравления с 1 Мая
В этот день мы в едином порыве оставляем весь труд на потом, чтоб душой отдохнуть с родными и гостями наполнить дом! С Первомаем!
***
2 смс - 95 символов:
С 1 Мая, с Днем труда,
Пусть летит через года
Белый голубь в чистом небе
И пребудет мир всегда!
***
Господа-товарищи-братья! С Первомаем! С днем весны и труда! Яркого и ласкового всем солнца, достатка и здоровья, успехов во всех начинаниях.
***
3 смс - 146 символов:
Поздравляю с Первомаем. Пусть будет МИР над головой и в семье, пусть ценится твой ТРУД всегда и всеми, пусть на душе цветет и зеленеет теплый МАЙ.
***
Если после пьянки 1 мая осталось спиртное, значит, внутри коллектива явно существуют проблемы.
***
2 смс - 109 символов:
В майский первый светлый день
Пусть в душе цветет сирень,
Распускается надежда,
Чтобы лучше жить, чем прежде.
Перше травня: привітання
Я вітаю з 1 Травня
З святом розквіту весни.
Всього доброго бажаю,
Цвіту, щастя і краси.
***
Зі святом весни та праці – 1 Травня! Всім весняного настрою, здоров'я, здійснення самих райдужних мрій!
***
Хай буде це свято світлий.
Ми вітаємо вас, і знову
Бажаємо щоб і вам, і дітям
Дарував він радість і любов.
***
Щиро вітаємо вас з Першотравнем – святом миру і вільної праці на оновленій землі, яке стало в Україні традиційним. Це день солідарності та взаємної підтримки трудящих усього світу у прагненні жити в мирному, демократичному суспільстві. Щиро бажаємо вам, шановні, щастя, здоров’я, благополуччя і життєвих гараздів. Нехай це чудове свято додасть нам наснаги, оптимізму і впевненості у власних силах, допоможе осягнути глибину життєствердних ідеалів добра і справедливості.