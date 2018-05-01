Первомай в России: в Питере задержали активистов из-за флага Украины. И за портрет Путина тоже

России отметила 1 Мая традиционными многочисленными демонстрациями.

В частности, по данным полиции, только на шествие профсоюзов в Москве вышли около 130 тыс. человек.

Впрочем, уже почти привычно для России демонстрации сопровождались задержанием активистов.

Так, на первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге задержали около 10 человек активистов, у которых были с собой флаги Украины. Не "угодили" правоохранителям также флаги США, Великобритании, Израиля, Финляндии, Грузии и других западных стран, передает Медуза. Радужный флаг секс-меньшинств также пришелся не ко двору.

Да и "не флагом единым": в ходе демонстрации была задержана активистка Варвара Михайлова, которая пришла с портретами Владимира Путина. Даже "святой лик" президента РФ не уберег девушку от лап "полицаев".

Кроме того, как уже сообщалось, в центре Москвы на первомайской демонстрации были задержали 25 человек из колонны "психоактивистов". Парни и девушки несли плакаты и растяжки о психических расстройствах. Среди них были и активисты "с ментальными особенностями и психическими расстройствами". Полицейские при задержании использовали силу.

Напомним, в Петербурге стартовало шествие против блокировок Telegram "с иконой святого Павла Телеграмского". Планируется, что шествие закончится крупным митингом на Марсовом поле.