Болгарская партия в предвыборном ролике сплагиатила Зеленского из Слуги народа

26 мая 2019, 16:16

Пророссийская партия выложила предвыборный ролик, в котором использовала кадры из сериала Слуга народа.

Голобородько_Владимир Зеленский
Болгарская партия в предвыборном ролике сплагиатила Зеленского из Слуги народа / Кадр из сериала Слуга народа

В Болгарии скандал на выборах.

Пророссийская партия Возрождение (Вазраждане) выложила предвыборный ролик, в котором использовала кадры из сериала Слуга народа. Речь идет о сцене, в которой герой нынешнего президента Украины Владимира Зеленского "расстреливает" Раду.

Центризбирком Болгарии уже объявил, что такой ролик является нарушением Избирательного кодекса страны (может побудить людей к насилию) и предписала его удалить, пишет Радио Свобода.

У Зеленского в свою очередь заявили, что ни команда президента, ни продюсеры Слуги народа разрешения на использование видео не давали. Так что речь может идти еще и об нарушении авторских прав.

Отметим, что основанная в 2014 году Возрождение выступает за выход Болгарии из ЕС и НАТО и переориентацию внешней политики страны на Россию.

Напомним, во время предвыборной гонки в Украине оппоненты выложили ролик, в котором будущего президента Украины Владимира Зеленского сбил Камаз.

У самого Зеленского тогда резко прокомментировали появившийся ролик. Спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что видеоролик, на котором кандидата "сбивает грузовик", находится за гранью здравого смысла и моральных барьеров.

По этому факту МВД открыл уголовное дело по факту угрозы или насилия в отношении государственного или общественного деятеля.

Позднее в Facebook выложили новое, "улучшенное", видео про грузовик и Зеленского. На этот раз фура не сбивает Зеленского, а с нее высыпается белый порошок. Причем судя по подписи "С ним все в порядке, потому что он под кайфом", этот порошок – кокаин.

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