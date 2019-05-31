Трампу понадобилась помощь Путина: что случилось / Радио Свобода

Американскому лидеру Дональду Трампу понадобится помощь его российского коллеги Владимира Путина по урегулированию арабо-израильского конфликта.

Встреча спецпредставителей лидеров России и США запланирована на вторую половину июня, пишет Взгляд. Она пройдет в Иерусалиме.

В ней примут участие советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Третьей стороной выступит глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат.

Ожидается, что на встрече представитель Трампа попросит Путина о помощи в реализации плана Америки по урегулированию арабо-израильского конфликта.

Напомним, Трамп признал Голанские высоты землей Израиля. Такой шаг он сделал в начале встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Перед этим у Трампа объяснили разницу в ситуации с Голанскими высотами и аннексией Крыма.

Как писал публицист, журналист Виталий Портников, у Трампа на переговорах с Путиным теперь развязаны руки. Для Путина готовность "не замечать" Украину станет сигналом.

Ранее в Кремле выдвинули условие для встречи Зеленского с Путиным. На данный момент "каких-то конкретных прикидок" по саммиту в нормандском формате нет.