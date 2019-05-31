Трампу понадобилась помощь Путина: что случилось

Встреча спецпредставителей лидеров России и США запланирована на вторую половину июня.
Американскому лидеру Дональду Трампу понадобится помощь его российского коллеги Владимира Путина по урегулированию арабо-израильского конфликта.
Встреча спецпредставителей лидеров России и США запланирована на вторую половину июня, пишет Взгляд. Она пройдет в Иерусалиме.
В ней примут участие советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Третьей стороной выступит глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат.
Ожидается, что на встрече представитель Трампа попросит Путина о помощи в реализации плана Америки по урегулированию арабо-израильского конфликта.
Напомним, Трамп признал Голанские высоты землей Израиля. Такой шаг он сделал в начале встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.
Перед этим у Трампа объяснили разницу в ситуации с Голанскими высотами и аннексией Крыма.
Как писал публицист, журналист Виталий Портников, у Трампа на переговорах с Путиным теперь развязаны руки. Для Путина готовность "не замечать" Украину станет сигналом.
Ранее в Кремле выдвинули условие для встречи Зеленского с Путиным. На данный момент "каких-то конкретных прикидок" по саммиту в нормандском формате нет.
Голанские высоты: история конфликта
Голанские высоты - спорная территория площадью около 1800 кв. км, которая до войны 1967 года была частью Сирии. Однако в ходе Шестидневной войны в 1967 года две трети высот были заняты Израилем.
Спустя несколько лет, в 1973 году Сирия попыталась вернуть контроль над Голанами вооруженным путем. В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты. СБ ООН не признал это решение. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.