В Польше украинец героически вытащил женщину с детьми из пылающей машины

Масштабное ДТП спровоцировало пожар Фото: скриншот из видео

В Польше вблизи города Шецин 9 июня произошло ДТП с возгоранием автомобиля-участника происшествия. Мимо пожара на грузовике проезжал гражданин Украины по имени Андрей, который решил оказать помощь пострадавшим.

Как сообщает Polsat News, украинец вытащил из салона горящего автомобиля мать с двумя детьми.

По сведениям очевидцев, ДТП было масштабным – столкнулись восемь автомобилей.

Гражданин Украины рассказал, что участником происшествия стал автомобиль, который ехал впереди. Когда он мгновенно загорелся, украинец, ни секунды не раздумывая, схватил огнетушитель, разбил окно машины и вытащил из огня женщину с двумя детьми.

Film nakrecony zaraz po tragedii pod Szczcinem na A6! Duży pożar i aż 6 ofiar śmiertelnych, 1 Kobieta poważnie ranna, 4 osoby odwiezione LPR do szpitali... 12 osób w tym dzieci zaopatrzone medycznie na miejscu... ???#wypadek#wypadekA6#karambolA6pic.twitter.com/0CWfXv2cDJ — Bartek Piekarski (@BartekPiekarski) June 9, 2019

Польские журналисты впоследствии взяли комментарий у героического водителя и отметили, что он вел себя чрезвычайно скромно.

"Я сделал то, что должен был сделать. Жаль, что не было больше времени. Все произошло очень быстро… У меня у самого есть ребенок здесь, в Польше, ребенок и жена", — сказал он.

Напомним, в Подкарпатском воеводстве Польши совершено осквернение памятного креста в честь погибших членов украинского подполья.