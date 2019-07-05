"Принимали радушно": посол Украины в СЕ Кулеба увидел примирение Запада и России

Дмитрий Кулеба считает, что Запад проявляет инициативу для сближения с Россией / Фото: Facebook/Дмитрий Кулеба

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба высказал мнение, что возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы стало началом эпохи примирения Запада с Россией после конфликта из-за аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

В интервью BBC News Україна дипломат заявил, что в последнее время увеличилось количество международных визитов Кремля в страны Европы, и западные лидеры чаще стали посещать Москву.

"Российского премьер-министра Медведева радушно принимали во Франции, улыбались. В группе Большой двадцатки с Путиным провели все встречи", — напомнил он.

Читайте такжеРоссию вернули в ПАСЕ без санкций, но с 5 требованиями: чего хочет ЕСПо словам Кулебы, заканчивается время, когда западные партнеры стояли одним фронтом с Украиной в противостоянии с Россией. Теперь они учитывают прежде собственные интересы, оставив на второй план украинские проблемы.

Посол Украины в СЕ считает, что ситуация с возвращением России в ПАСЕ вряд ли в ближайшее время будет спроецирована на антироссийские санкции, однако определенные риски возникли.

"Не думаю, что где-то есть такой план: вот мы снимем в ПАСЕ давление, потом – в ЕС. Но однозначно, что теперь во время дискуссий о продолжении санкций в ЕС, будут приводить пример ПАСЕ. Мол, небо на землю от этого не упало", — сказал он.

Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным откровенно признался, что испытывает грусть каждый раз, когда возникает необходимость продлить санкции против России.