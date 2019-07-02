"Европейцам надоело": экономист предрекает скорое снятие санкций с России

Эксперт не сомневается, что Европа в скором времени ликвидирует антироссийские санкции / politeka.net

Известный украинский экономист, президент Центра экономического развития Александр Пасхавер высказал мнение, что Украина не сможет долго обеспечивать сохранение антироссийских санкций в Европе точно так, как не смогла воспрепятствовать возвращению России в ПАСЕ.

"Если судить по атмосфере, в которой принималось решение в ПАСЕ относительно России, то я готов утверждать, что – да, все санкции, ранее введенные против РФ, тоже постепенно будут сниматься. Европейцам надоела нынешняя ситуация, им надоела потеря денег. Они не чувствуют эффективности антироссийских санкций. И тут вопрос не к их отношению к России, а к эффективности введенных ограничений, а она отнюдь невелика. А если так, то зачем европейцам страдать самим?" – сказал он во время чата в Главреде.

По словам эксперта, большую и сильную страну сложно эффективно наказать и, как правило, больше страдают те, кто пытается это осуществить. Он подчеркивает, что санкции всегда обоюдно негативные. И чем величественнее страна, тем процессы более ощутимы.

Читайте такжеРоссию вернули в ПАСЕ без санкций, но с 5 требованиями: чего хочет ЕС"Потому Европа и Запад десять раз подумают, прежде чем предпринимать такие меры.

Вот Украину они бы наказали с большим удовольствием и с минимальным ущербом для себя", - считает спикер.

Пасхавер акцентировал, уже сейчас достаточно аргументов для Европы, чтобы антироссийские санкции отменить и со временем уверенность будет прогрессировать.

"Во-первых, санкции против России – малоэффективны. Во-вторых, Россия – слишком большая и влиятельная страна, потому введенные против нее санкции слишком невыгодны для тех, кто их вводит. Этих двух пунктов уже достаточно, чтобы пересмотреть решение о сохранении санкций против РФ", - подытожил экономист.

Напомним, ранее Пасхавер описал три, по его мнению, объективных фактора, тормозящих развитие Украины как государства.