"Враждебные территории могут уйти": эксперт спрогнозировал статус областей Донбасса

Александр Пасхавер высказал мнение, что Украине лучше отказаться от враждебных территорий / УНИАН

Известный украинский экономист, президент Центра экономического развития Александр Пасхавер назвал неоднозначным вопрос статуса для Донецкой и Луганской областей, которые сейчас охвачены военным конфликтом.

"Есть два ответа на этот вопрос. Первый связан с официальным путем решения проблемы Донбасса. И я не могу сказать, что это неправильно. Никакое правительство не будет готово сказать, что эти территории нам не нужны или мешают нам. Соответственно, мы исходим из того, что у нас есть проблемная территория, и мы должны как-то устраивать свою жизнь вместе с ней. Второй ответ – скорее, неофициальный, поскольку я не являюсь официальным лицом. И он заключается в том, что немало стран в процессе формирования независимости меняли свою территорию", - сказал он во время чата в Главреде.

Читайте также"Вопрос условий": эксперт объяснил, ради чего стоит снимать блокаду с ОРДЛОПо словам Пасхавера, территория Украины создана искусственно, а не сформирована в процессе исторических преобразований и завоеваний. Эксперт добавил, что Украина в современных границах "нарисована Иосифом Виссарионовичем Сталиным".

"Поэтому в процессе формирования независимости мы должны быть готовыми к тому, что территория Украины может измениться. Весьма вероятно, что территории, которые являются враждебными украинскому духу, могут уйти из Украины. И, на мой взгляд, это пойдет лишь на пользу Украине", - подчеркнул спикер.

Напомним, ранее Пасхавер описал три, по его мнению, объективных фактора, тормозящих развитие Украины как государства.