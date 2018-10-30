До Европы - десятилетия: эксперт назвал три главных фактора, тормозящих развитие Украины

30 октября 2018, 05:02

Экономист убежден, что "Майдан не проиграл", но поставил обществу "задачи".

Украина
Украина / Reuters

Президент Центра экономического развития Александр Пасхавер описал три, по его мнению, объективных фактора, тормозящих развитие Украины как государства.

По его словам, несмотря на то, что Украина стала независимой в процессе развала СССР, ослабленная Россия представляет для нее постоянную угрозу. Об этом Пасхавер пишет в своей колонке для журнала "Новое время".

"От контроля бывшей империи, по сути, мы освободились лишь после Майдана. Наши политики и бюрократы не имели возможности наработать традиции служения и высокой квалификации. Высокий пост воспринимается ими как удачная работа, но не миссия", - называет эксперт первый фактор.

Вторым "тормозом" страны, считает Пасхавер, являются преобладающие в обществе ценности выживания.

"Их коротко можно описать так: "Доверяй только своим, скрывай успех, если полезно - обмани, если нужно - подкупи". Европеизация общества в первую очередь означает вытеснение ценностей выживания европейскими ценностями. Это долгий процесс, требующий смены поколений. Поэтому, нравится нам или нет, процесс европеизации в Украине будет длиться десятилетиями", - отмечает он.

Наконец, третий фактор - политическая слабость революционного слоя, возникшего в независимой Украине и активно действовавшего на Май­дане.

"Он запустил процесс изменений в обществе, но не добился собственной политической консолидации, не выработал идеологию, не создал партийных структур. Поэтому вполне добровольно передал власть представителям старого политикума, участвовавшим вместе с ним в революции", - подчеркивает Пасхавер.

Эксперт убежден, что "Майдан не проиграл", но поставил обществу "задачи": "Наиболее важно то, что процесс решения этих задач меняет само общество".

Ранее политический эксперт Андрей Головачев объяснил, почему, по его мнению, Украина обречена на бедность.

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Украина Европа Александр Пасхавер
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