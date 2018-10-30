До Европы - десятилетия: эксперт назвал три главных фактора, тормозящих развитие Украины

Экономист убежден, что "Майдан не проиграл", но поставил обществу "задачи".
Президент Центра экономического развития Александр Пасхавер описал три, по его мнению, объективных фактора, тормозящих развитие Украины как государства.
По его словам, несмотря на то, что Украина стала независимой в процессе развала СССР, ослабленная Россия представляет для нее постоянную угрозу. Об этом Пасхавер пишет в своей колонке для журнала "Новое время".
"От контроля бывшей империи, по сути, мы освободились лишь после Майдана. Наши политики и бюрократы не имели возможности наработать традиции служения и высокой квалификации. Высокий пост воспринимается ими как удачная работа, но не миссия", - называет эксперт первый фактор.
Вторым "тормозом" страны, считает Пасхавер, являются преобладающие в обществе ценности выживания.
"Их коротко можно описать так: "Доверяй только своим, скрывай успех, если полезно - обмани, если нужно - подкупи". Европеизация общества в первую очередь означает вытеснение ценностей выживания европейскими ценностями. Это долгий процесс, требующий смены поколений. Поэтому, нравится нам или нет, процесс европеизации в Украине будет длиться десятилетиями", - отмечает он.
Наконец, третий фактор - политическая слабость революционного слоя, возникшего в независимой Украине и активно действовавшего на Майдане.
"Он запустил процесс изменений в обществе, но не добился собственной политической консолидации, не выработал идеологию, не создал партийных структур. Поэтому вполне добровольно передал власть представителям старого политикума, участвовавшим вместе с ним в революции", - подчеркивает Пасхавер.
Эксперт убежден, что "Майдан не проиграл", но поставил обществу "задачи": "Наиболее важно то, что процесс решения этих задач меняет само общество".
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