Почему Украина обречена на бедность

Андрей Головачев

политический эксперт

29 октября 2018, 09:45

Избирательным правом должны владеть только те, кто платит налоги. Простая истина, но в Украине ее реализовать уже невозможно.

бедность, пенсионеры
Украина обречена на бедность / napensii.ua

Министр социальной политики Рева сообщил, что в 2019 году 7млн домохозяйств получат субсидии. Это значит, что около 14 млн человек в своем благосостоянии зависят от помощи государства. И они будут голосовать за тех, кто предложит им большую субсидию.

В Украине 10 млн пенсионеров и они будут голосовать за тех популистов, кто будет предлагать повышение пенсий, не объясняя откуда взять деньги на это.

В стране 1,2 млн силовиков. Они и члены их семей (2,4 млн) будут голосовать за популистов, кто обещает увеличить расходы государства на силовиков, не поясняя откуда взять средства на это.

Читайте такжеДорога в ад, или Как кредиты МВФ вгоняют Украину в бедностьВ стране сотни тысяч бюджетников: учителей, врачей, "ученых", разного рода чиновников и пр. Они и члены их семей будут голосовать за демагогов, кто будет обещать увеличение расходов на бюджетников, не поясняя источников повышения.

В стране полно государственных предприятий и различных естественных монополий, предприятий ПВК, который кормятся от бюджета.

Две трети украинского бизнеса так или иначе связана с бюджетными потоками и с бюджетными преференциями.

Вы видите в данной социальной структуре достаточного количества свободных людей, никак не зависящих от государства и бюджета, которые через механизм выборов, в условиях всеобщего избирательного права, могли бы изменить сословно- феодальный политический строй и распределительную полусоциалистическую экономику в Украине?

Вопрос, конечно, риторический.

Комический парадокс заключается в том, что демократию в Украине пытаются строить с помощью демократических процедур, в условиях когда самой демократии в Украине нет!

Можно ли разорвать этот порочный замкнутый круг?

Нет. Он не разрывается уже три десятка лет, как ни стараются. Сейчас за дело взялся МВФ и весь Запад в целом, но их тоже постигнет неудача.

Читайте такжеГлавная причина бедности украинцевЕсли в бедной сословной-феодальной стране с распределительной экономикой ввести всеобщее избирательное право, то такая страна становиться безнадежной. Точнее она просто становится нереформируемой в принципе и постепенно приближается к социальному взрыву, когда все экономические ресурсы окончательно проедаются через распределение.

Такая страна не создает капитала и поэтому вынуждена постоянно занимать деньги. Это все и происходит в Украине на наших глазах. И отъезд миллионов украинцев из страны на заработки лишь подтверждает тот факт, что ресурсов в стране на их содержание уже нет. Или сдохни, или уезжай! Эти гастрабайтеры сами содержат весь государственный аппарат и всех тех, кто сидит на бюджете.

Демократия - это общественное управление бюджетом. А бюджет - это налоги. А налогами должны управлять только те, кто их платит. Поэтому избирательным правом должны владеть только те, кто платит налоги. Простая истина, но в Украине ее реализовать уже невозможно. Поэтому Украина обречена на люмпенскую демократию типа а-ля Ляшко, Рабинович, Юля, Петя, и т.д. и вечную бедность.

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Украина бедность Андрей Головачев
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